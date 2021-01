La película que ya ha ganado el Goya sin tener que esperar a la gala

Cuando llegan las ceremonias de entrega de premios siempre se hace la misma broma. Alguien recuerda que sólo hay una persona que no pasará nervios, el homenajeado con el galardón honorífico. Un cliché tan repetido como cierto, ya que siempre es el único nombre que sabe con seguridad que recogerá el suyo. Pero 2020 no ha sido un año normal, y la temporada de premios no podía serlo. Así, en los Premios Goya se vivirá un momento histórico, raro y con un punto surrealista, ya que el Goya de Honor no será el único que sepa de antemano que ha ganado.

En la gala que se celebrará el próximo 6 de marzo en Málaga y con conexiones con Valencia para celebrar el año Berlanga, habrá alguien que desde su butaca no sufra nervios, y que cuando abran el sobre con el ganador y digan eso de, ‘el Goya es para...’, sabrá que el suyo estará escrito dentro. Se trata Víctor Monigote, director de La gallina turuleca, que ha conseguido el Goya a la Mejor película de animación sin encontrar rivales. Su película es la única nominada y, por tanto la ganadora del premio. Sucede a filmes como Buñuel en el laberinto de las tortugas, que el año pasado venció a Klaus, que por su parte fue candidata al Oscar.

Este año, con la pandemia, el retraso de estrenos y otros problemas, La gallina turuleca se ha quedado sola. Esta situación demuestra también que nuestro país sigue apostando fuerte por la animación, cuya producción se alarga durante años en el tiempo y tienen unos presupuestos abultados. Esta situación tan única también ha venido precedida de algo de polémica, ya que sí que ha habido varias películas de animación este año, pero ninguna cumplía los requisitos establecidos en las bases de los premios de la Academia de Cine de España.

La Gallina Turuleca ya tiene el Goya.

Una de ellas el documental El viaje más largo -que no lo cumplía por contar con poca animación en su mezcla de técnicas y génerosl-. El otro es Josep, ganador del premio del cine europeo a la Mejor película de animación y que tampoco cumplía con las bases al tratarse de una coproducción mayoritariamente francesa.

En la lectura de las nominaciones el propio director del filme, Víctor Monigote, se tomaba con humor esta situación y confesaba a los medios que se encontraba contento, pero que por otro lado le daba “pena que estemos solo nosotros”. Aseguraba que a él le “hubiera gustado competir”, aunque tiraba de sorna y decía que tenía claro que “nos habríamos llevado el premio seguro". Tirando de sorna argumentó por qué creía que el resto de producciones que se habían presentado no habían cumplido los requisitos de la institución.

Cualquier película de animación que se estrene, se debería llevar el Goya. Es un trabajo ímprobo, una guerra de tres años

"Puede ser por dos razones: una, que les ha entrado miedo al resto, que es la que me gustaría. Pero creo que se han presentado seis producciones y no han cumplido requisitos y solamente nuestra gallina los ha cumplido. Me hubiera gustado competir”, añadió y tiró un capote hacia la industria de la animación, que dedica años a cada producción. "Cualquier película de animación que se estrene, se debería llevar el Goya. Es un trabajo ímprobo, una guerra de tres años horrible de mucho dinero y cansancio, pero también de muchas alegrías", zanjó sobre el filme doblado por Eva Hache y José Mota y que se estrenó en enero logrando en su carrera comercial 760.000 euros y 132.935 espectadores.

Esta es la primera película de Víctor Monigote, y ya puede decir que la ha estrenado con éxito, ya que se ha llevado su primer Goya. Eso sí, no era la primera vez que optaba a ese galardón, ya que fue candidato en la categoría de Mejor dirección artística por Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo, de Javier Fesser. Un hito, ya que lo hizo por una película animada en unos premios que siempre se acuerdan de las obras de ficción. Mingote también hace los storyboards de las películas de ficción de Fesser, y es la voz de Los Petersellers. Un hombre orquesta que ha logrado lo más difícil, llevarse un Goya sin tener que competir con nadie. Su gallina turuleca ha hecho historia sin que nadie lo esperara.