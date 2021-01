¿Será este actor negro el nuevo James Bond?

Mientras se espera el estreno de la última película de James Bond, Sin tiempo para morir, sus responsables ya piensan en la siguiente entrega. Y deben hacerlo rápido, ya que esta película -retrasada en varias ocasiones por el coronavirus y que parece que llegará por fin en abril- será la última que protagonice Daniel Craig.

El actor británico ya quiso salir de la franquicia al terminar la anterior entrega de la saga, pero un abultado cheque le convenció para continuar por una última vez. Retrasaron una decisión inevitable, pero no terminaron los rumores de quién sustituiría al agente. También comenzaron las polémicas. ¿Podría ser una mujer? Muchos vieron en Gillian Anderson -la Margaret Thatcher de The Crown- una gran opción, pero no parece que en la productora estén por la labor.

Lo que sí que parece más cercano es que, por fin, haya un James Bond negro. Durante muchos años fue Idris Elba quien lideraba todas las quinielas para sustituir a Craig, pero actualmente el actor de The Wire ya tiene 48 años, por lo que estarían buscando a alguien más joven. El último en subirse a la lista de aspirantes es Regé-Jean Page, el actor británico que arrasa en la serie más adictiva de la temporada, Los Bridgerton -disponible en Netflix-.

No es descabellado. También sería el primer actor negro en conseguir la licencia para matar y cuenta con 31 años, lo que aseguraría el futuro de la franquicia durante mucho tiempo. Por si fuera poco, él ha sido el que ha incendiado las redes y hecho que los rumores aumenten al escribir un tuit en el que pone: "Regencia, realeza. Agitado y revuelto". Muchos han querido ver aquí un guiño a ese posible fichaje, aunque haya cambiado la mítica frase de Bond, que realmente dice "Agitado y no revuelto".

Todavía no hay ninguna confirmación, pero la legión de fans de la serie creada por Shonda Rhimes ha enloquecido y ya piden que sea él nuestro nuevo 007 por encima de otras opciones que sonaban fuerte como Tom Hardy o Tom Hiddleston.