Cinco películas navideñas perfectas para ver en familia y otras cinco para divertirte solo

En estas navidades tan extrañas, donde muchos, por sabia prudencia, no brindarán con sus padres o con sus abuelos si no son convivientes; donde otros verán recortadas sus antaño larguísimas mesas de Nochebuena y sólo servirán un par de platos; donde inevitablemente extrañaremos a amigos, tíos, hermanos y hasta a ¡cuñados! -esto quién nos lo iba a decir-, habrá que refugiarse en las artes. En el entretenimiento, que nos abraza. En la pantalla como una ventana al mundo que ahora mismo no podemos explorar.

Las opciones en forma de comedias y películas de animación para pasar el día de Navidad en familia, con los niños, son infinitas, y da igual que las hayamos visto mil veces: hay un grupo selecto que siempre divierte y emociona. Si estamos solos, o en cuarentena, o con nuestra pareja, debemos de ser conscientes de que hay clasicazos que resucitan a un muerto: bien de nieve, bien de fiestas, bien de amores y decepciones, bien de espíritus del pasado que vienen a ponernos los puntos sobre las íes. En fin, la vida misma. Aquí nuestras recomendaciones para ambos casos:

5 en solitario

Love Actually

Sencillamente, no falla. Este peliculón de Richard Curtis lleva haciéndonos tropezar vitalmente desde 2003 a la vez que nos arregla la vida: aquí un entramado de historias bellas y espinosas que acaban razonablemente bien y que masajean nuestro corazón de believers. Está claro que todos queremos volver a ver a Andrew Lincolin (Mark) recrear la dichosa escena de los cartelitos y el "Para mí, tú eres perfecta".

Mítica escena de Love Actually.

Más relatos: un primer ministro que se enamora de su asistenta, un niño huérfano que trata de seducir a la más guapa de la clase, una oficinista que lleva más de dos años pillada de su compañero pero no puede entregarse porque está todo el día cuidando a su hermano de su enfermedad mental, y una breve historia de cuernos que realmente resulta desgarradora en una familia con hijos. Te hace llorar. Te pone de buen humor. Es esquizofrénica. Love Actually, to me you are perfect.

The Holiday

Qué buen reparto aquí. Nada más y nada menos que Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet y Jack Black en una película encantadora de Nancy Meyers que data de 2006 pero que jamás de los jamases pasará de moda. Esto va de un cambio de vidas: dos mujeres devastadas que se dan la oportunidad de cambiar de ambiente y de gente durante una Navidad para despejarse de sus problemas emocionales -ya vienen quemadas-.

Cameron Diaz en la película 'The Holiday' (2006).

Cada una trae lo suyo: Amanda (Cameron Diaz) es una estadounidense cansada de ver cómo ningún hombre la trata decentemente, e Iris (Kate) es una londinense que viene sufriendo por una relación tormentosa en la que el tipo se ha comprometido con otra mujer. Empezamos fuerte. Intercambian entonces sus casas en plena Navidad durante dos semanas y allí, en el nuevo destino, ambas descubrirán nuevos caminos, nuevos amigos y quién sabe si nuevos amores.

Los fantasmas de mis ex novias

Es una estupenda película para pasar un rato distendido y juguetón. Aquí una comedia romántica infalible basada en Un cuento de Navidad de Dickens… pero bastante retocada. En esta versión protagonizada por un carismatiquísimo Matthew McConaughey, acompañado por Jennifer Garner y Emma Stone, conocemos la vida del bueno de Connor Mead, un seductor irreverente y un mujeriego a cualquier precio que acude a ayudar a su hermano con los preparativos de su boda.

Pero recibirá la visita del difunto tío Wayne (¡Michael Douglas!), de quien aprendió todo lo que sabe de mujeres y sexo, y le dará un aviso letal: su mirada ante el mundo es sexista y obsoleta y acabará convirtiéndole en un amargado. Por eso le envía a tres mujeres fantasma: una novia del pasado, una novia del presente y una novia del futuro para que recapacite sobre de quién está verdaderamente enamorado y deje de jugar.

Plácido

Saquemos un poco de pecho también con el cine navideño español, al menos con esta exquisita película de 1961 dirigida por nuestro extrañado Luis García Berlanga, también con guion de Azcona: casi nada. La protagonizan Cassen, Elvira Quintillá, José Luis López Vázquez, Manuel Alexandre y Amelia de la Torre. La historia arranca en la Nochebuena de una pequeña provincia española, donde se celebra una subasta a la que acuden artistas de Madrid con la intención de acabar invitando a cenar a un pobre a casas de familias ricas.

Es una enorme comedia costumbrista y un devastador retrato social que aborda, además, la incomunicación entre seres humanos. La joya del asunto, claro, es Plácido, un pobre hombre muy estresado porque ha sido contratado para recorrer la ciudad con una estrella navideña en su motocarro, pero tiene que pagar la primera letra del coche antes de que caiga el sol. El filme tuvo mucha repercusión e incluso fue candidato al Óscar a la Mejor película de habla no inglesa. López Vázquez dijo de ella que no era un "esperpento de la España de la época, sino de la España eterna".

Bruce Willis en 'La jungla de cristal'.

La jungla de cristal

1988. Cuatro nominaciones a los Oscar para esta película que arranca cuando un grupo terrorista se apodera del edificio Nakatomi Plaza y secuestra a un grupo de rehenes, con la mala suerte de que entro se encuentra el policía John McClane (Bruce Willis), aunque fuera de servicio, y se empezará a formar la reyerta. Fue el filme que catapultó a la fama a Willis y se ha convertido en una película de culto por ciertos diálogos emblemáticos, como "si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo".

5 en familia

Klaus

Nominada en los últimos premios Oscar a Mejor película de animación, la estupenda creación del director Sergio Pablos es un cuento de navideño que da la vuelta a las historias que siempre se narran sobre el origen de Papá Noel. Una cinta técnicamente deslumbrante y con el encanto de los dibujos de toda la vida, una preciosa historia para emocionarse con el espíritu de estas fechas.

Fotograma de Klaus.

Crónicas de Navidad

Comedia familiar navideña que sigue la aventura de dos hermanos que quieren grabar a Papá Noel. Sin embargo, sus planes no es que salgan demasiado bien y se ven obligados a trabajar con Santa Claus y sus fieles elfos toda la noche para salvar las fiestas. Por si no fuese suficiente con una, hay segunda parte, también protagonizada por un divertido Kurt Russell.

Solo en casa

Clasicazo navideño, lleno de risas y diversión, que aunque lo hayamos visto mil veces, siempre apetece redescubrir el ingenio del pequeño Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, para zafarse de los malvados ladrones que intentan robar en su casa. También hay varias secuelas pero probablemente ninguna como la original, considerada una de las mejores películas de temática navideña de siempre.

Fotograma de 'Solo en casa'.

Se armó el belén

Otra película de animación muy chula para ver con niños es esta de 2017, que cuenta la historia de unos animales -un burro, una oveja y una paloma, entre otros- que se convierten en los héroes no reconocidos de la primera Navidad.

El príncipe de Egipto

Una de las grandes cintas musicales de animación de siempre, perfecta también para estas fechas. Se trata de una adaptación del Libro del Éxodo -también la han definido como una interpretación animada de Los diez mandamientos- y sigue la vida de Moisés desde que era un príncipe de Egipto hasta que libera al pueblo hebreo. Una película emocionante para cualquier niño.