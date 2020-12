El actor Ian McKellen, el mítico Gandalf, se vacuna contra el coronavirus

El actor Ian McKellen, el mítico Gandalf de la saga de El señor de los anillos, se ha vacunado contra el coronavirus. El intérprete británico colgó una foto en sus redes sociales justo en el momento de recibir el pinchazo, y junto al médico que le implantó la vacuna contra la covid-19.

Reino Unido ha comenzado ya su proceso de vacunación, siendo el primer país del mundo en hacerlo. Y lo han hecho de la mejor forma posible, con un actor que ha interpretado a personajes emblemáticos como el Magneto de la saga X-Men. No ha sido el primero, un honor que es para Margaret Keenan, que con 90 años y a punto de cumplir los 91 lo describió como el "mejor regalo temprano de cumpleaños".

McKellen, de 81 años, ha acompañado la foto con un texto en el que dice sentirse contento y aprovecha para animar a la gente: "Me siento muy feliz de haber recibido la vacuna. No tendría ninguna duda en recomendársela a todo el mundo". Una gran campaña para convencer a todos aquellos que dudan si ponerse o no la vacuna.

En Reino Unido el proceso de vacunación se encuentra en pleno desarrollo, gracias a 50 hospitales que han sido seleccionados para comenzar con el programa, que arrancó de forma simultánea en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y que ha comenzado con 40 millones de dosis con las que pretenden vacunar a 20 millones de personas.