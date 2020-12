La danesa ‘Druk (Another Round)’ arrasa en los Premios del Cine Europeo

Era la gran favorita y no falló. La danesa Druk (Another round), dirigida por Thomas Vinterberg, arrasó en unos premios del cine europeos marcados por la pandemia, ya que tuvieron que celebrarse de forma no presencial. Todos los nominados acudieron a la ceremonia desde el sofá de sus casas y vieron cómo los galardones se daban a distancia. La película del director de La caza consiguió cuatro premios, Película, guion (Tobias Lindholm y Thomas Vinterberg), dirección (Thomas Vinterberg) y actor para Mads Mikkelsen, que repite el reconocimiento que consiguió en el Festival de Cine de San Sebastián por el mismo filme.

Una comedia negra e incómoda que iba a competir en Cannes, y que el coronavirus colocó en la sección oficial del Zinemaldia. Desde su primer pase toda la crítica coincidió en que era una de las películas europeas del año, y los EFA lo confirman. La única pena es que ese arrase dejó sin un solo galardón al otro peliculón europeo del año, la italiana Martin Eden, una adaptación personal y política del relato de Jack London con el que el italiano Pietro Marcello merecía más reconocimiento.

La única presencia española en la ‘grand finale’ del sábado era Marta Nieto, que optaba al premio a la Mejor actriz del año por su papel en Madre, de Rodrigo Sorogoyen. Al final no pudo ser y el galardón fue para Paula Beer por Ondina. Quienes sí lograron el premio, aunque se entregó en las jornadas anteriores fueron los maquilladores de La trinchera infinita (Yolanda Piña, Félix Terrero y Nacho Diaz), el creador Iñaki Madariaga por los efectos especiales de El hoyo, y la película animada Josep, que cuenta con producción española y que cuenta la historia del pintor español Josep Bartolí, que huyendo del franquismo estuvo en varios campos de concentración franceses hasta huir a México, donde fue amanta de Frida Kahlo. Una gran historia para un filme que no pudo optar a los Goya por las normas sobre coproducción de la Academia.

También optaba al premio a la Mejor comedia europea del año la española Ventajas de viajar en tren, que no pudo vencer ante Un triomphe, el filme francés dirigido por Emmanuel Courcol y que era el favorito de la categoría. Como mejor documental fue elegido Collective y como descubrimiento del año el italiano Carlo Sironi por Sole.

Los EFA han dado el pistoletazo de salida a una temporada de premios atípica y extraña, con casi todas las ceremonias retrasadas por el coronavirus. Lo que sí parece es que Thomas Vinterberg y Druk comienzan aquí un camino que puede llevarles a los Oscar, ya que es el filme elegido por Dinamarca para representarles como Película Internacional en la próxima ceremonia.