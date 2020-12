'El Padrino' como nunca lo habías visto: el montaje que cambia la obra maestra de Coppola

En 1990, todos los cines españoles desplegaban el cartel de El Padrino III. Una de las trilogías más aclamadas del séptimo arte llegaba a su fin. Ahora, 30 años después de su estreno, el filme de Francis Ford Coppola podría cambiar drásticamente gracias al nuevo montaje de la película.

De esta forma, El Padrino, Epílogo: La muerte de Michael Corleone, ya está disponible en las salas de cine de nuestro país. El veterano director ha creado un nuevo principio y final para la nueva película, y ha rehecho algunas escenas. Asimismo, se ha restaurado tanto la imagen como el sonido.

En una atmósfera cinematográfica donde el debate recae entre los partidarios de los remakes y los más puristas, Coppola ha querido tranquilizar a su audiencia y a los seguidores de la mítica historia de mafiosos con un comunicado: "Con estos cambios y la restauración de la imagen y el sonido, para mí esta es una conclusión más apropiada para El Padrino y El Padrino: parte II".

Por su parte, Andrea Kalas, vicepresidente senior de Paramount Archives, ha declarado que Coppola supervisó todos los aspectos de la restauración mientras trabajaba en la nueva edición, asegurándose de que la película no solo se viera y sonara impecable, sino que también cumpliera con sus estándares personales y su visión de director.

No es la primera vez que Francis Ford Coppola se atreve con un proceso de estas características. Ya lo había hecho previamente con otro de sus clásicos como Apocalypse Now: primero con una versión llamada Redux y luego con el Final Cut en 2019, con hasta 49 minutos extra.

Y es que en este tipo de largometrajes es común que muchas escenas queden fuera del montaje definitivo. En el caso de Apocalypse Now, también estrenó una versión extendida en 2001, confirmando que mucho material se había quedado fuera del corte final. Lo mismo ha sucedido con El Padrino III, película que, pese a las alteraciones mencionadas, no cambia la esencia ni lo relevante de la trilogía escrita por Mario Puzo, donde se muestra a un Michael más débil y anciano que no terminó de convencer a parte del público.

Fotograma de 'El Padrino III'.

Quizá esta nueva adaptación reconcilie a aquellos descontentos con la última parte de la saga de El Padrino. En definitiva, El Padrino, Epílogo: La muerte de Michael Corleone ya está disponible en las salas de cine de España y volver a ver este filme nominado a siete Oscars con interpretaciones de Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire o Andy García se convierte en un perfecto plan para este último mes de un 2020 nostálgico con los tiempos pasados.