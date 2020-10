Enrique Cerezo: “No se puede competir contra las plataformas que no pagan impuestos en España”

2020 es el año de las plataformas digitales. Cada mes sale una nueva. Cuando ya nos habíamos acostumbrado a las de siempre comenzaron a llegar Disney+, Starz y otras muchas. Pero hay algo que ninguna de ellas tendrá nunca, y es el increíble listado de obras de cine español que está en FlixOlé, la plataforma española creada por Enrique Cerezo, poseedor del mayor catálogo de películas hechas en nuestro país, y que ha puesto a disposición en este Netflix patrio que ha visto como durante la pandemia crecían sus usuarios.

Una empresa que cumple dos años, y que tiene a Cerezo como hombre fuerte. El mismo que preside el Atlético de Madrid, y el mismo que ha producido a los mayores nombres de nuestro cine. Álex de la Iglesia, Ricardo Franco, Pilar Miró, José Luis Cuerda… todos fueron apadrinados por uno de los hombres más importantes de la producción en España y que además se ha encargado de amasar los títulos que conforman la historia de nuestro cine. Títulos que ha restaurado por su cuenta y riesgo y que ahora están en FlixOlé, la única plataforma en la que conviven Saura, Buñuel y Torrente, y de la que habla en esta entrevista con EL ESPAÑOL.

¿Cómo valora estos dos primeros años de vida de Flixolé?

La valoración de FlixOlé, para mí, es un éxito, porque ha conseguido una cantidad muy importante de abonados que están respondiendo muy bien al cine que representa esta plataforma y que pone a disposición de sus usuarios.

Enrique Cerezo posee el mayor catálogo de cine español de todos los tiempos. FlixOlé

La plataforma tiene un número ingente de películas españolas, ¿cuál es la joya desconocida?

Flixolé tiene miles de joyas. Es que tiene prácticamente toda la historia del cine español, hasta los años 2000. Desde las grandes películas de Buñuel, a todos los nuevos: Amenábar, Medem, De la Iglesia, pasando por Erice, Trueba, Almodóvar... y por supuesto Mariano Ozores, que siempre recuerdo que la crítica no le ha tratado bien, pero que si ha hecho 80 películas, 70 han sido grandes éxitos de la comedia española. Para bien o para mal. Por eso te digo que hay muchísimas joyas, de Viridiana a Mar adentro. Desde Marcelino pan y vino hasta El cebo. De Tarde de toros a La comunidad. Es una plataforma muy clara en su contenido y que lo que intenta es que el cine español llegue a cuantos más sitios mejor.

Usted posee el mayor catálogo de nuestro cine, ¿cómo consigue uno semejante número de material original? No sé si han tenido muchas ofertas por películas.

Bueno, a algunas plataformas les vendemos títulos, porque la exclusividad en este tipo de negocios no existe. Bueno, existe, pero nadie vende a sólo una plataforma una película en exclusividad, y si se hace creo que pierden otras. Yo llevo muchos años en este negocio, y ya desde los 80 empezamos a comprar todas estas compañías que no producían, pero que tenían estas joyas del cine español, y esto supuso que, aparte de comprarlas, había que restaurarlas y, por la mala conservación de los materiales, ha sido muy difícil, muy larga, muy costosa... cada película que compramos tiene algo que restaurar.

Todas las filmotecas del mundo tienen la misión de conservar películas, pero aquí no hay medios y encima han encontrado a alguien que lo hace por su cuenta y riesgo

¿En España no hay ayudas a la conservación?

Yo no he pedido ayuda a nadie, pero creo que en Italia, en Alemania, en Francia e incluso en Inglaterra, están dando muchas ayudas de la Unión Europea a la conservación de películas. Y no sólo en un plano estatal, sino que hay grandes empresas y directores como Scorsese que pagan restauraciones.

¿Faltan educación y pedagogía para entender que la restauración es importante?

Aquí han encontrado una persona que lo hace por su cuenta y riesgo y están encantados. Todas las filmotecas del mundo tienen su misión importante que es la conservación de este material, pero aquí sabemos que no se dispone de muchos medios y poco pueden hacer, porque el Ministerio de Cultura o el gobierno no les da la cantidad necesaria para hacer estos trabajos que son largos y laboriosos, pero cuyo resultado es espléndido.

¿Pediría que se incluyera esas ayudas en los presupuestos?

No es que lo pediría, es que lo exigiría, porque ahora, tal y como está el tema, que hayan subido un 25% a la cultura es importante.

Si fuera una empresa española la que no paga impuestos enseguida estarían encima de ella, pero hay plataformas que no sé si tienen una bula

¿Se puede competir en igualdad de oportunidades contra otras plataformas que no pagan impuestos en España?

No, yo creo que no se puede competir en igualdad de condiciones contra ellos, y creo que es una de las cosas que tiene que hacer el gobierno. Si aquí se generan una cantidad de ingresos en las plataformas, pues que contribuyan como contribuimos Filmin y hacemos nosotros. Eso sería de verdad lo normal y lo justo, pero lo que no se puede hacer es que nosotros contribuyamos y otras plataformas de otro país no contribuyan aquí.

¿Habría que obligarles a producir cine español?

No una imposición, sino una exigencia para que lo empiecen a hacer y que lo hagan cuanto antes mejor. Pero todas estas cosas… si fuera una empresa española la que no paga impuestos enseguida estarían encima de ella, pero estos no sé si tienen una bula especial, pero ya sabes cómo son.

Cada vez produce menos cine.

Ten en cuenta que nosotros empezamos en los 80 y entonces hacíamos hasta siete películas al año, pero después, como sabes, la industria del cine ha dado un bajonazo importante porque, curiosamente, ahora es cuando más cine se ve y cuando la gente va menos al cine. En aquella época, cuando se producía este volumen de películas, en España había tres cadenas de tele, y ahora mira la oferta que hay. Es muy difícil convencer a la gente para que un sábado por la noche cojan el coche y vayan a ver una película. Pero esto no quiere decir que el cine vaya a morir, creo que no morirá nunca porque el cine es la base y la madre de todos estos sistemas nuevos que están saliendo.

Se dijo que éramos unos aprovechados, que el dinero que se nos daba estaba mal invertido... y eso hizo mucho daño a nuestro cine porque muchos dejaron de ir a vernos

¿Qué opina del actual modelo de ayudas al cine?

Este modelo tiene una cosa buena, que es que el productor cobra el dinero de la subvención durante el rodaje de la película, mientras que antes tardábamos dos o tres años en cobrarlo y eso generaba gastos bancarios e inseguridad, porque no sabías cuándo lo ibas a cobrar. Pero luego hay otro tipo de gente que no estamos de acuerdo con ciertas cláusulas que hay para acceder a las subvenciones del ministerio de cultura. Hay algún requisito que viene muy bien a algunos y a otros no nos viene tan bien.

¿Y del actual ministro?

Le he conocido en un par de ocasiones y tiene una tarea muy grande por hacer. Todo dependerá de cómo le funcionen las cosas y de que le den dinero para mantener una industria que cada vez es más pequeña, precisamente por esa escasez de dinero.

Hace unos años vivimos una época de prejuicios contra el cine español por los ataques de un sector político. Eso se había pasado, pero parece que algunos quieren recuperar esos falsos estigmas.

Yo creo que el cine español estaba muy bien en una época y, en mi opinión, desde unos premios Goya, vino el enfrentamiento de nuestro cine y de nuestro sistema contra todo el mundo, y fue porque la gente se empezó a creer algo que no era cierto pero que se promocionó tanto en medios… que éramos unos aprovechados, que el dinero que se nos daba estaba mal invertido... y eso se dijo y eso hizo mucho daño a nuestro cine porque muchos dejaron de ir al cine a ver películas españolas. Eso se ha ido tapando poco a poco, pero queda mucho por hacer para que nuestro cine tenga el prestigio que ha tenido siempre en toda su historia.