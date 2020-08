Disney desafía a los cines y estrenará 'Mulán' en su plataforma

En enero del 2020 la directora Niki Caro aterrizaba en España para presentar una de las apuestas cinematográficas de Disney: Mulán. Estaba previsto que Mulán llegara a los cines el pasado 27 de marzo, pero la Casa del Ratón aplazó su lanzamiento hasta el 24 de julio y después al 21 de agosto por los efectos de la pandemia.

Finalmente, ante los rebrotes y la imposibilidad de llevarlo a todas las salas de cine, Disney ha optado por ofrecerla en streaming en los países en los que ya está disponible Disney+, entre ellos España. De esta manera, desafía a los cines para escudarse en su propia plataforma y castigar más a unas salas que necesitan a los espectadores para subsistir.

Lo que más ha llamado la atención ha sido la manera de proceder. Mulán llegará a Disney+ el 4 de septiembre pero no estará incluida en la suscripción. Los espectadores tendrán que pagar 29,99 dólares (algo más de 25 euros) para ver el filme. Y es que Disney está viviendo uno de sus momentos más complicados tras hacer públicas sus pérdidas del tercer trimestre debido al coronavirus. La compañía ha cifrado en 3.000 millones de dólares las pérdidas debido al efecto de la pandemia.

De todas formas, aunque finalmente han optado por el lanzamiento digital de Mulán para dar un empujón a los beneficios, el CEO Bob Chapek dejó claro que la película se proyectará en cines seleccionados en cuanto sea posible.

Una película feminista

"Somos afortunados de estrenarla en nuestra propia plataforma para que el público pueda disfrutarla, pero vemos Mulán como algo excepcional, en lugar de como un nuevo modelo", ha explicado Bob Chapek.

Antes de la crisis que está sufriendo el mundo y antes de decidir estrenarla en Disney+, Mulán ya era un filme excepcional. Tal y como explicaba Caro en la presentación de la película en España, tanto la dirección como el trabajo de campo del filme se ha llevado a cabo por mujeres.

Mulán es una joven que se esconde bajo la apariencia de un hombre para poder combatir y evitar que su anciano padre vaya a la guerra. "Mulán no es una superheroína, es una mujer", resalta Caro. Así, la directora expresa que los filmes no siempre han de mostrar a una mujer fuerte para que el espectador tenga la impresión de que se trata de una gran mujer. "Hay diferentes tipos de fortaleza", destaca.

Asimismo, el remake de Mulán intenta no analizar la guerra para presentar un filme desde una perspectiva más sensible y cercana a la realidad. No obstante, por el momento no podrá hacerlo en las salas de cine.