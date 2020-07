Winona Ryder defiende a Johnny Depp: "Nunca fue violento conmigo"

La reputación de Johnny Depp parece estar en juego y sus afines y detractores no cesan en transmitir mensajes contradictorios y que no casan entre sí. Esta vez será la actriz Winona Ryder quien defenderá a su expareja en el juzgado tras la publicación del periódico The Sun alegando que Depp es un "maltratador" y un "golpeador de esposas".

Depp en todo momento ha negado haber abofeteado a su exesposa Amber Heard después de que ella se mofara de uno de sus tatuajes, según expresó durante una audiencia judicial en el Reino Unido, y afirma que pese a recurrir a las drogas desde los 11 años jamás ha abandonado los "valores" de un "caballero sureño". "Odio defender las drogas, el alcohol, la violencia o la locura para cualquiera, pero siempre han funcionado para mí, pero eso no me convierten en un monstruo", expresaba. Por ello, y para evitar que se difame su carrera y su persona, el actor de Piratas del Caribe ha recurrido a Ryder.

Ambos se conocieron en 1999 en el rodaje de Eduardo Manostijeras y fueron pareja durante cuatro años. Ryder siempre ha defendido públicamente a Depp, afirmando que con ella siempre fue un hombre "cuidadoso" y que jamás actuó de manera "abusiva". "Lo consideraba mi mejor amigo y tan cercano a mí como mi propia familia", ha comentado la actriz de Stranger Things. "Nunca fue violento conmigo", ha añadido.

Johnny Depp y Vanessa Paradis.

"Quedé absolutamente conmocionada, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones contra él. La idea de que él es una persona violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba. No puedo entender estas acusaciones", ha indicado sobre la relación entre Depp y Heard.

Winona no es la única

La actriz estadounidense no es la única que defenderá a Depp en el juicio contra The Sun. La cantante y actriz francesa Vanessa Paradis, con quien tiene dos hijos, también comparecerá a través de videoconferencia para testificar a su favor. En 2016 explicó que a lo largo de los 14 años que convivió con el actor siempre fue un hombre "maravilloso".

Entre sus exparejas, también encuentra como apoyo al guardia de seguridad Travis McGivern, que trabajó para Depp durante su relación con Heard, y a quien habría llamado en varias ocasiones después de ser "atacado" por ella para pedirle ayuda.

Ante esta oleada de ataques y defensas en nombre de Johnny Depp se lleva a cabo el juicio que pretende limpiar la imagen del actor o terminar de hundirla por completo. En una declaración escrita remitida con anterioridad al juez, Depp aseguró que su exesposa le animaba a consumir alcohol y sustancias estupefacientes. Por su parte, Heard ha presentado detalles sobre catorce presuntos incidentes de violencia doméstica.