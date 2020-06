María León: “El Covid-19 nos ha enseñado que tenemos que unirnos y dejarnos de bandos”

El cine quier volver a la normalidad. O a algo parecido a ella. Las salas han abierto con nuevas medidas y aforo reducido, pero les quedaba algo: los estrenos. Poco a poco van llegando, y aunque todavía no hayan llegado los todopoderosos Nolan o Disney, sí que hay apuestas y películas para llevar a la gente a la sala oscura. A entretenerse un par de horas y desconectar. El cine español es de los que ha vuelto con más alas, y esta semana tiene su primer filme importante. Se trata de La lista de los deseos, una comedia dramática dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo y que ha protagonizado María León.

La actriz da vida a Eva, una joven que le diagnostican cáncer y que tiene que afrontar la vida de nuevo. Al conocer a Carmen -a la que interpreta Victoria Abril- en una sesión de quimioterapia su vida cambia, y decide que dará la mano a la enfermedad y hará todo lo que tiene pendiente antes de que se arrepienta de no haber disfrutado. Con la ayuda de su amiga Mar -Silvia Alonso-, las tres emprenderán un viaje inolvidable.

Un filme que mezcla las risas y el drama, y en el que León se ha dejado la piel para emocionar al espectador y para hacerle reír. La actriz confiesa que está nerviosa, no sólo por lo que ha significado este personaje, sino porque se enfrenta a este estreno post covid como si fuera la primera película que estrena en su vida.

Tráiler de La lista de los deseos

¿Cómo se ha enfrentado a un personaje tan complejo?

Como actriz fue complicado. Entiéndeme... era difícil mantener al 100% el personaje, porque había que contar muchas cosas. Es un viaje, y había que contar unas ganas de cruzar esa enfermedad. Esa era una de mis mayores preocupaciones, contar que no está pasando por encima a la enfermedad, sino que está cruzándola gracias a esas dos amigas, esas dos compañeras y que gracias al amor de ellas consigue cruzarlo con esa actitud, y con esa, entre comillas alegría. Pero estaba bastante preocupada y se lo decía al director, que no se fuera de las manos, que tenemos una responsabilidad de contar esto con respeto a este proceso.

Es interesante que haya dicho cruzar la enfermedad para referirse al cáncer, una enfermedad que normalmente se habla de ella en términos de guerra: vencer, luchar, héroes...

Sí, es verdad… es porque estamos en los extremos y en los bandos, pero no hay sólo una forma de hacer las cosas, hay muchas, y todos podemos pasar por todos los procesos. Todos tenemos una tinta de un color diferente, pero todos estaos manchados de los mismos colores, y no hay que poner un nombre a todo. Siempre se dice eso de la enfermedad, que hay que luchar, que hay que vencer… pero cuando estás en la enfermedad no te queda otra, pero no por eso eres una heroína por tener la enfermedad, eso es algo que te toca, y lo único que intentas es darle la mano. Eso de que alguien es luchadora, u optimista, o ganadora o perdedora... cuando es una persona que no ha decidido ni siquiera esa situación, es que te toca. Los héroes son los médicos, los que hacen las vacunas.

Eso de que alguien es luchadora o ganadora o perdedora... cuando no ha decidido ni siquiera esa situación, es que te toca. Los héroes son los médicos, los que hacen las vacunas.

¿Ha hecho un proceso de investigación para el personaje o se ha acercado a él desde experiencias personales?

Evidentemente tiendes a informarte de esos procesos, pero yo por desgracia he tenido a gente cercana que han pasado por ese proceso y he intentado trasladar la voluntad y la valentía de esa gente cercana, pero tiene un carácter muy concreto y no todos tienen que enfrentarse así depende del carácter. He intentado tomar ese ejemplo de gente a la que admiro, que la he tenido cerca y de cómo se han enfrentado a ella dándole la mano y no huyendo de ella, ni ocultándola, casi llevándola por bandera, y son personas que afortunadamente han conseguido salir y seguir creciendo. Referentes cercanos con los que he podido empatizar a la hora de enfrentarse a esa enfermedad, que por desgracia es más cercana de lo q parece.

El cáncer de mama es una enfermedad muy a la orden del día y no hace falta buscar mucho para tener información, creo que es necesario y que tenemos que tener más información sobre el cáncer de mama, y es necesario hacerse una mamografía a partir de una cierta edad. Para el personaje no he buscado tanta información como escuchar a esa gente. Por ejemplo, no pensé en cómo reaccionaría a la hora de raparse el pelo, eso fue una toma única, y lo que me pasó fue en el momento, no estaba dirigido. Intenté escuchar al personaje, y vi que en ese momento te quedas desnuda ante el mundo, y que hay sentimientos, hay una compasión... y valoras lo importante que es el personaje de Mar en ese momento, porque gracias a ella Eva consigue reírse, porque saca valentía y fortaleza por su amiga. Eso es importante, porque nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir mejor.

La lista de los deseos.

Es el primer estreno español potente tras el coronavirus. ¿Cómo está viviendo este momento?

Creo que es una promoción muy extraña. Yo estoy aquí escuchando con cinco sentidos, porque ahora es la primera vez para todo. Es la primera vez para ver a tu familia de nuevo, para sentarse en una terraza... es la primera vez para todo. A mí, personalmente, me hace ilusión que la gente vuelva al cine y al teatro, y está llegando esa nueva normalidad, pero sí que impone. Yo estoy como si esto fuera un primer estreno de mi vida, le doy como esa importancia.

¿Cree que en el confinamiento nos hemos dado cuenta de la importancia de contar historias, de la importancia que tienen los actores y creadores que nos han ayudado a pasar estos momentos?, ¿cree que de alguna forma sale la profesión reforzada?

De esto que ha pasado no ha salido nadie reforzado, nadie. Sí que es verdad que se ha demostrado que la cultura es necesaria, y que ya que hemos tenido que estar encerrados, hemos visto que la cultura nos alimenta y nos hace crecer las cabezas y los corazones para que sigan teniendo un latido. Eso es algo que se ha demostrado, y a mí como actriz me enorgullece que hemos tenido la oportunidad de hacer más fácil a la gente este proceso tan tremendo que hemos vivido mundialmente. Se ha visto lo importante que es la cultura en general y eso sí que lo que creo, pero reforzados nada, esto ha sido un susto muy grande y ahora toca recomponernos y estar al pie del cañón. Y tomar conciencia. Si tenemos que sacar algo bueno de esto, no quiero decir que haya un beneficio, pero si hemos sacado algo bueno es que creo que hay más conciencia de lo importante que es la cultura, lo importante que es cuidar el mundo, lo importante que es cuidarnos a nosotros, porque no hay otra manera de seguir viviendo bien. Ver lo importante que es que todos tenemos que ser más hermanos, unirnos más y dejarnos de bandos.