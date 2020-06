7 de 10

El largometraje más conocido del Studio Ghibli. Una oda al amor, la amistad, la nostalgia y los recuerdos: "Nada de lo que sucede se olvida jamás, aunque tú no puedas recordarlo". Chihiro es una niña de 10 años que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar un misterioso túnel, llegan a un mundo fantástico, en el que no hay sitio para los seres humanos. Según el 'New York Times', 'El viaje de Chihiro' es la segunda mejor película de este siglo XXI.