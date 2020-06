Las emotivas despedidas a Rosa María Sardá: "Si hubiera nacido en Boston tendría 3 Oscars"

El cine, el teatro y la televisión en general está de luto. La muerte de Rosa María Sardá a los 78 años de edad ha generado una oleada de mensajes de recuerdo y de cariño a la familia por parte de todo tipo de personalidades públicas. "La muerte no me da miedo, me da rabia, porque me interesa mucho lo que está pasando en el cosmos, y entonces me sabe mal no enterarme", confesaba en la última entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

La ganadora de dos Premios Goya como Mejor Actriz de Reparto era una persona muy querida en el mundo de la cultura, y ese cariño se lo han devuelto sus compañeros de profesión. Así, Javier Cámara y demás actores del gremio han querido mostrar su pésame en Twitter. "Con gran tristeza decimos adiós a una de las grandes de la escena española. Querida por todos en vida y ahora en el recuerdo", ha escrito Antonio Banderas en sus redes sociales nada más conocer la noticia.

Por su parte, la escritora Maruja Torres ha querido recordarla como esa amante de las historietas que siempre tenía algo que decir: "Una cena con Rosa María Sardá y Terenci Moix rivalizando en contar anécdotas era lo mejor que podía ocurrirte en mucho tiempo".

También la política se despide

Rosa María Sardá era una actriz a la que generalmente no le gustaban las entrevistas. Era de esas personas que hablaba sobre el escenario, sobre un plató y en un rodaje. Pero los políticos también han querido darle el último adiós independientemente del color y de las ideas.

"Me gustaba tanto lo que hacía que me daba igual lo que pensara. No se va sólo una gran actriz, se va una gran parte del patrimonio cultural que tenemos. Si hubiera nacido en Boston y no en Barcelona tendría 3 Oscars. Así de grande era", ha publicado en Twitter Gabriel Rufián.

Nos deja una de las actrices más queridas y memorables de nuestro país. Rosa María Sardà, historia en mayúsculas de nuestra cultura, ejemplo de sensatez, una mujer luchadora, con fuertes convicciones y gran compromiso social. Te echaremos de menos.

Todo mi cariño para su familia.

El presidente Pedro Sánchez también ha querido homenajear a la recién fallecida actriz: "Nos deja una de las actrices más queridas y memorables de nuestro país. Rosa María Sardà, historia en mayúsculas de nuestra cultura, ejemplo de sensatez, una mujer luchadora, con fuertes convicciones y gran compromiso social. Te echaremos de menos.

Todo mi cariño para su familia".

"Nos ha dejado Rosa María Sardà, una gran figura de nuestro teatro y de nuestro cine. Mi pésame a sus allegados. Mi aplauso a su enorme aportación a la cultura", ha publicado Pablo Iglesias.