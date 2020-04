Si Ken Loach no existiera habría que inventarlo: recomendación durante el encierro, día 41

Ken Loach ha estrenado Sorry we missed you. EFE

La polémica del día en Twitter, los stories del modelo Jon Kortajarena quejándose de que Glovo no le lleve una tortilla de patata en pleno confinamiento, me han hecho pensar en Sorry we missed you, la última película del director británico Ken Loach, y darme cuenta de la importancia de una figura como la suya. Si Ken Loach no existiera habría que inventarlo, porque gracias a él se nos muestran los problemas reales de la clase obrera, esos que el cine muchas veces no quiere mirar.

La película -que se puede ver en Movistar y en alquiler en Filmin- es el retrato de las condiciones de explotación que sufren los repartidores de paquetes de empresas como Amazon. El capitalismo en su máxima expresión y cómo una pareja no tiene ni tiempo ni ganas de poder hablarse y quererse. El ocio no es para ellos. Sólo viven para trabajar.

Ken Loach lleva décadas siendo la voz de la clase obrera, lo ha hecho en Yo, Daniel Blake y en clásicos como Lloviendo piedras, pero también ha sido azote político en títulos como Agenda oculta o la mejor película sobre la Guerra Civil española, Guerra y Libertad. Un genio que nos pone un reflejo de lo que somos y que siempre tiene algo interesante que contarnos.