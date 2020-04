La película de terror más sorprendente y original: recomendación durante el encierro, día 35

Hay películas a las que es mejor llegar virgen, sin que te cuenten casi nada de la trama porque la gracia es ir descubriendo cada giro y sorpresa por uno mismo. Es lo que ocurre con La cabaña en el bosque (The cabin in the woods), una de las películas más originales y divertidas de cine de terror reciente.

Es una película en la que se hace un homenaje al género, pero en la que se realiza como un juego, dando las vueltas a las normas establecidas. La sinopsis se parece a la de Posesion Infernal, de Sam Raimi. Cinco amigos que llegan a una cabaña en medio del bosque y donde todo indica que una posesión o cualquier desgracia puede desatar el horror.

A través de los tópicos del género, Joss Whedon y Drew Goddard -que también dirige- realizan una película que no da descanso y que todos los fans del género disfrutarán como enanos por sus miles de guiños y referencias. Un filme inclasificable que se puede ver en Filmin y que protagoniza Chris Hermsworth.

La recomendación del día para la cuarentena: La cabaña en el bosque Carmen Suárez