La queja desesperada de un guionista de 'La casa de papel': amenanzan con despedir a su madre

La casa de papel es sin duda alguna una de las producciones españolas con más éxito de la actualidad. Netflix, sabedor de ello, estrena su cuarta temporada el próximo abril. Sin embargo, ante todo este revuelo por el coronavirus y la cuarentena, miles de trabajadores en España y en todo el mundo corren peligro por perder sus puestos de trabajo. Y en este sentido, trabajadores de la serie también se han visto afectados de una forma u otra.

Alex Rodrigo, director de cine y, entre otras cosas, guionista de La casa de papel, ha manifestado en su cuenta de Twitter su enfado por el trato que ha recibido su madre, la cual trabaja como limpiadora. "Mi madre es trabajadora doméstica. Le ha propuesto a su 'empleadora' no ir 2 semanas (y no cobrar), ya que cuida de mi abuela con alzheimer (centro de día cerrado, octogenaria, riesgo de contagio). Pues le está amenazando con echarla si no va", ha recriminado.

El enfado de Rodrigo ha ido más allá, alentando a la 'empleadora' coger una fregona "por una vez en su puta vida de pija". Tras decenas de comentarios de ánimo y apoyo, el guionista ha agradecido el gesto y asegurado que una vez se haya calmado intentará hablar personalmente con la señora para "hacerle entrar en razón".

Alex Rodrigo, quien además ha participado en series como Vis a vis, también ha querido disculparse por las expresiones utilizadas. "Perdón por verter mierda así, pero no sé, que esta mierda de crisis nos sirva para reflexionar un poco sobre algunas cosas básicas de la humanidad". Por el momento la cuarentena continua y todo el país sigue detenido a excepción de los servicios básicos y de primera necesidad.