¿El cine español es malo? Aprovecha y descubre a Saura: recomendación durante el encierro, día 4

El encierro en casa también puede servir para acabar con los prejuicios y con topicazos que se han difundido durante años hasta convertirse en un argumento usado por muchas personas sin saber muy bien por qué. Creedme, he trabajado de taquillero en un cine y sé de lo que hablo, muchas personas no quieren entrar a ver una ‘película española’. Les da igual cuál fuera, les han metido falsas leyendas, datos equivocados y ellos compraron todo el pack. Pues en mi misión para derribar todos esos prejuicios y dar datos para que no nos cuelen esas mentiras, hoy os voy a recomendar la filmografía de uno de nuestros grandes directores, y por desgracia uno de los que la gente suele olvidarse.

Se trata de Carlos Saura, que aunque lleve años dedicado a sus películas semi documentales sobre estilos musicales diferentes, ha sido uno de los más grandes autores durante décadas. El director fue una auténtica revolución cuando debutó con Los Golfos en 1960, pero es que en poco tiempo se convirtió en uno de los grandes realizadores europeos. En 1966 ya dio su primera obra maestra, La caza, y a partir de ahí llegaron otras tantas como Peppermint frappé o Cría Cuervos, con una de las escenas más emblemáticas de la historia de nuestro cine a ritmo del Porque te vas de Jeanette.

Aunque no suela decirse, Saura tiene un Oso de Oro en Berlín por Deprisa, deprisa; dos Osos de Plata al Mejor director, un gran premio del jurado de Cannes por Cría Cuervos y un Premio del Jurado por La prima Angélica. A ver quién tiene narices a decir ahora que el cine español es malo. Para descubrir a Saura tenemos FlixOlé -de la que podéis tener un año gratis-, la plataforma de cine español más completa, con todos nuestros grandes autores presentes para poder quitarnos todos los prejuicios que puedan quedar.