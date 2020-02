5 de 8

Puede que muchos no lo recuerden, pero Eminem tiene un Oscar. Lo ganó por la canción de '8 millas', filme que también protagonizaba. El rapero ni recogió el premio ni actuó en la gala de 2003. Este año se ha reconciliado con los premios regalando la actuación que no hizo entonces. Pero, ¿por qué este año? Nadie lo sabe, no se cumplía ninguna efeméride exacta y además su actuación fue floja, con el cantante ahogado toda la actuación.