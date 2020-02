Gisela actuará en la gala de los Oscar 2020

Sorpresa de última hora en los Oscar. La presencia española aumenta a pocos días de la gala. A los nominados españoles -Klaus, Almodóvar y Banderas- se ha unido otro nombre con el que nadie contaba, el de Gisela, la cantante salida de la primera edición de Operación Triunfo que actuará en la ceremonia que tendrá lugar la madrugada del domingo al lunes.

La cantante saldrá al escenario para interpretar la canción nominada de Frozen 2, Into the unknown, a la que ella pone su voz en la versión española. Lo hará junto a la actriz Idina Menzel, que pone su voz a Elsa en la versión original, y junto a otras cantantes que han doblado al personaje en otras lenguas. Lo ha confirmado la Academia de Hollywood en un tuit y era una de las sorpresas que se guarda en la manga para una gala que no tendrá presentador.

Gisela quedó en el octavo lugar de Operación Triunfo en su primera edición, la más popular que ganaría Rosa López. Aunque no logró la victoria ni llegar a la final, la cantante consiguió uno de los premios más deseados, el de convertirse en la voz de Disney para interpretar la banda sonora original de Peter Pan y el regreso al país de nunca jamás.

Tras esta colaboración la empresa colaboraría con ella y se convertiría en una de las voces recurrentes para interpretar las canciones de sus películas. Algo que se repitió en la popular Frozen. Allí, Gisela cantó Let it go, la canción que ganaría el Oscar. Este año la secuela del filme animado está nominada de nuevo a mejor canción, y desde la Academia han apostado por reivindicar a todas esas voces Disney.