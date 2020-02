“El patriotismo es el último refugio de los canallas”: las frases más míticas de Kirk Douglas

Kirk Douglas ha sido una de las estrellas más importantes de la historia del cine, no sólo por su carisma o por sus dotes interpretativas, sino porque sus papeles eran toda una declaración de intenciones. Douglas venía de una vida humilde, su padre era trapero, y no buscaba sólo el cheque lleno de ceros, sino que elegía las películas también por lo que representaban.

Sólo hay que echar un vistazo a su filmografía para encontrar numerosos papeles comprometidos y desde los que dejó frases y momentos para el recuerdo. Quién no se ha emocionado con aquel ‘Yo soy Espartaco’ con el que sus seguidores se levantaban cuando él iba a ser sentenciado… Fue en esa película, además, donde demostró que su activismo no era sólo de boquilla. A pesar de las listas negras y del riesgo de sacrificar su carrera, el actor contrató al repudiado Dalton Trumbo y desafió al macartismo y a un Hollywood que bajaba la cabeza en vez de luchar por sus ideales.

Por ello su carrera está llena de frases míticas, no sólo en sus películas, sino en cualquier entrevista que hacía o en uno de los muchos libros que se escribieron sobre su vida. Kirk Douglas tenía carisma, y se notaba. Estas son algunas de sus declaraciones y algunos de sus diálogos más emblemáticos:

La gente recuerda a Kirk Douglas en su estrella de la fama. Reuters

- ¿Temes a la muerte, Espartaco?

No más que a la vida. (Espartaco)

- Conozco los periódicos. Los he escrito, editado, impreso, doblado y vendido. Hago noticias grandes y pequeñas. Y si no hay salgo a morder a un perro. (El gran carnaval)

- Las malas noticias venden más porque las buenas noticias no son noticias. (El gran carnaval)

- El patriotismo es el último refugio de los canallas.

- Si quieres conocer algo de un hombre, puedes averiguar muchísimo mirando con quién se casó.

- La gente siempre habla de los viejos tiempos. Dicen que las películas antiguas eran mejores, que los actores de antes eran geniales. Pero no lo creo. Todo lo que puedo decir sobre los viejos tiempos es que ya han pasado.

- Cuando te conviertes en una estrella no eres tú el que cambia, son los demás.

- Todos los niños son actores por naturaleza, y yo todavía soy un niño. Si creces por completo, nunca podrás ser actor.



- ¿Qué pensarían mis padres sobre Estados Unidos si llegaran aquí hoy? ¿Querrían siquiera venir? Me pregunto sobre ello.

- Hace quince años sufrí un derrame cerebral que me hizo perder el habla. ¿Qué hace un actor que no puede hablar? ¿Esperar a que vuelvan las películas mudas? Así que me puse a trabajar con un logopeda dos veces por semana.

- Fue terrible toda la época en la que se acusaba a la gente de ser comunista y atacaban a la industria del cine, especialmente a los guionistas. La gente no podía trabajar si entraba en la lista negra. Los estudios los vetaban. Fue el período más oneroso en la historia del cine. No creo que hayamos tenido un período tan oscuro como ese.

- La fama tiene tanto que ver con la suerte como con el talento, quizás más.

- Cuanto más viejo te haces, más premios obtienes. Así que, si vives lo suficiente, acabarás teniendo todos los premios.