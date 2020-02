Ni Netflix ni HBO, si te gusta el cine tienes que tener Filmin

Si trabajas escribiendo sobre cine estás condenado a servir de guía y prescriptor para tus amigos, y ya no sólo con la clásica pregunta ‘¿qué veo en el cine?’o ‘¿qué tal está 1917?’. Los nuevos tiempos, las nuevas formas de ver contenido y la proliferación de pantallas y plataformas hacen que uno tenga que estar atento a las decenas de novedades que llegan cada semana. Eso ha hecho que las preguntas se compliquen: ¿qué veo en Netflix?, ¿qué película me pongo en HBO?… Preguntas que son para ir a Qué apostamos con Ramón García, porque los catálogos de ambas son ingentes.

Con Netflix me pasa que siempre recomiendo las mismas cosas, y si en series el abanico es más amplio, en cine me quedo mudo en tres minutos. Sí, hay miles de películas, y van comprando cada vez más catálogo, de hecho tienen toda la filmografía de Almodóvar y grandes filmes españoles de los últimos años, pero más allá de esas y de aquellas que producen por prestigio -Roma, El irlandés, Historia de un matrimonio- no encuentro un catálogo que satisfaga las necesidades de un cinéfilo.

Y lo mismo me pasa con HBO, donde podría recomendar una cantidad innumerable de series, desde Succession -mi última obsesión- hasta Los Soprano. Tienen lo mejor de lo mejor, pero ay, en cine no consiguen destacar. Si alguien me pregunta que película pueden ver en HBO puede que no sepa ni qué responder.

Así es la home de Filmin,

Por eso, cuando me preguntan qué película ven en una de esas dos plataformas mi respuesta está clara: suscríbete a Filmin. Si eres cinéfilo, si te gusta el cine realmente, si quieres descubrir directores, otras miradas y además poder tener legalmente el mejor cine clásico y las mejores películas de la historia del cine no hay mejor opción. Su catálogo es inabarcable, y encima sus selecciones no se basan en un algoritmo, sino que se hacen ‘a mano’ y en agrupadores originales que aprovechan la actualidad del momento -ahora mismo tienen un destacado con '40 películas para entender el Brexit' y otro con 'Planos secuencia' por el boom de 1917-.

Antes de que los haters saquen sus cuchillos y me acusen de ‘vendido’. No, Filmin no patrocina esta sección ni esto se trata de un publirreportaje, sino de una opinión sincera como amante del cine. En Filmin no sólo es que siempre encuentres una película, es que te mareas ante todo lo que puedes encontrar. Además, por si fuera poco, es una empresa española que paga aquí todos sus impuestos, no como el resto de plataformas.

El trabajo ingente que realizan está empezando a despegar, y cada vez más gente conoce Filmin -aunque es cierto que todavía casi todos a los que se lo recomiendo me preguntan que qué es eso-. Lo están consiguiendo con mucho esfuerzo y, sobre todo, ampliando todavía más su catálogo. El 1 de noviembre del año pasado se incorporaron a su vídeoteca una lista de 110 películas del mítico estudio de Hollywood: El silencio de los corderos, Rain Man, Platoon, Cowboy de medianoche, Annie Hall, West Side Story, El apartamento y En el calor de la noche. Clásicos de Scorsese, Lynch, los Coen, Cimino, 14 títulos de Woody Allen...

Filmin.

Era una noticia excelente para cualquier cinéfilo. Pues tomen nota, también han llegado a un acuerdo con Universal para, a partir del próximo 1 de marzo incluir decenas de nuevas obras maestras, entre ellas clásicos de Hitchcock, Orson Welles o Billy Wilder, pero también genios más recientes como Spielberg, Spike Lee, Oliver Stone o Brian de Palma. Uno necesitaría un año de vacaciones para poder disfrutar todo lo que ofrece y va añadiendo. No sólo en cine, también en series. Vale, no son tan populares o vistosas, pero que alguien vea The Virtues y se atreva a decir que no es de las mejores ficciones del año.

Hagamos una prueba para que veáis que no os engaño. El otro día era el centenario de Fellini, el genio italiano creador de obras maestras como Ocho y medio. Busquen en Netflix cuántas obras suyas hay. Cero. Cuando buscas su nombre lo que te sugiere es que veas Los dos papas. En HBO directamente que “tu búsqueda no ha obtenido resultados. En Filmin hay 13 películas. Probemos con Scorsese. Resultados. HBO: 0. Netflix: 5. Filmin: 8. Nada más que añadir, señoría. Si realmente sois cinéfilos, suscribíos a Filmin.