'Joker', ‘El irlandés’ y ‘Érase una vez en Hollywood’ arrasan en las nominaciones a los Oscar

Quentin Tarantino puede respirar tranquilo. Las últimas 24 horas le han confirmado como uno de los más fuertes de cara a los Oscar. Ayer ganaba el premio al mejor filme de los Critic Choices, y hoy la Academia de Hollywood lo ha confirmado convirtiéndo a su último título, Érase una vez en Hollywood, en una de las más nominadas para los Oscar con 10 candidaturas, entre ellas las principales. Película, director, guion original, y sus dos protagonistas: Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, gran favorita para llevarse su primera estatuilla.

Eso sí, lo que no esperaba era que tendría como gran rival a Joker, el fenómeno del año que a pesar de su tibia crítica en EEUU ha conseguido ser la más mencionada en las nominaciones. Once veces se oyó el nombre del filme de Todd Philips, que se coló como mejor director, guion adaptado, actor principal y película además de un puñado de candidaturas técnicas.

Las otras dos grandes rivales serán El irlandés y 1917. Las dos han conseguido 10 candidaturas. La primera está en Mejor película, director, guion adaptado y doblete para sus secundarios Joe Pesci y Al Pacino, pero ni rastro de su gran protagonista Robert DeNiro. Los Globos de Oro y los Critic Choice han confirmado que aunque la crítica se haya rendido a El irlandés, los premios no están acompañando.

1917, reciente ganador del Globo de Oro al Mejor drama y recién estrenado en la taquilla con un gran éxito, ha rascado otras 10 menciones. Película, dirección y todas las categorías técnicas, pero la mención en guion hacen ver que es una de las más queridas este curso.

Destaca también el caso de Parásitos, uno de los fenómenos del año desde que ganara en el Festival de Cannes. La película de Bong Joon-Ho es el Roma de este año, y opta al premio a la Mejor película, dirección, guion original y otras categorías técnicas. Estos cinco nombres son, además, los que optan al premio a la Mejor dirección. El resto de filmes nominados son: Mujercitas, Historia de un matrimonio, JoJo Rabbit, y Le Mans 66.

Scarlett Johansson es la gran triunfadora de estas nominaciones, ya que consigue un doblete. Es candidata a Mejor actriz por Historia de un matrimonio (se enfrenta a Renée Zellweger, por Judy; Charlize Theron, por El escándalo; Saoirse Ronan, por Mujercitas y Cynthia Erivo, por Harriet. Como secundaria se verá las caras con la gran favorita, Laura Dern, por Historia de un matrimonio; Florence Pugh, por Mujercitas; Margot Robbie por El escándalo y la gran sorpresa, Kathy Bates por Richard Jewell, un nombre que ha dejado a Jennifer López sin su primera nominación al Oscar por Estafadoras de Wall Street.

En las categorías masculinas la noticia agradable es la presencia de Antonio Banderas, que consigue su primera nominación como Mejor actor por Dolor y Gloria (que también opta a Mejor película internacional). Lo tendrá más que difícil ante el todoterreno Joaquín Phoenix en Joker. El quinteto lo completan Adam Driver, por Historia de un matrimonio; Leonardo DiCaprio, por Érase una vez en Hollywood y Jonathan Pryce, por Los dos papas.

La película de Fernando Meirelles logró también nominar a su otro actor, Anthony Hopkins, que tras años ausente vuelve como Mejor interpretación de reparto en un grupo en el que Brad Pitt llega como favorito por Érase una vez en Hollywood y en el que hay otros pesos pesados como Tom Hanks, por Un amigo extraordinario y la dupla de El irlandés, Joe Pesci y Al Pacino.

Un año lleno de favoritas, en el que todo está abierto, y en el que los premios de los sindicatos de directores y productores marcarán el ritmo y dejando claro quiénes son las favoritas reales. De momento, lo poco que se sabe es que la Academia celebrará la ceremonia el próximo 9 de febrero y que, una vez más, no tendrá presentador.

Todas las nominaciones

Mejor película

'1917'

'Le Mans '66'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Mujercitas'

'Historia de un matrimonio'

'Érase una vez en... Hollywood'

'Parásitos'

Mejor director

Bong Joon-ho por 'Parásitos'

Sam Mendes por '1917'

Todd Phillips por 'Joker'

Martin Scorsese por 'El irlandés'

Mejor actor

Antonio Banderas por 'Dolor y gloria'

Leonardo DiCaprio por 'Érase una vez en... Hollywood'

Adam Driver por 'Historia de un matrimonio'

Joaquin Phoenix por 'Joker'

Jonathan Pryce por 'Los dos papas'

Mejor actriz

Cynthia Erivo por 'Harriet'

Scarlett Johansson por 'Historia de un matrimonio'

Saoirse Ronan por 'Mujercitas'

Charlize Theron por 'El escándalo'

Renée Zellweger por 'Judy'

Mejor actor de reparto

Tom Hanks por 'Un amigo extraordinario'

Anthony Hopkins por 'Los dos papas'

Al Pacino por 'El irlandés'

Joe Pesci por 'El irlandés'

Brad Pitt por 'Érase una vez en Hollywood'

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates por 'Richard Jewell'

Laura Dern por 'Historia de un matrimonio'

Scarlett Johansson por 'Jojo Rabbit'

Florence Pugh por 'Mujercitas'

Margot Robbie por 'El escándalo'

Mejor película internacional

'Corpus Christi' (Polonia)

'Honeyland' (Macedonia)

'Los miserables' (Francia)

'Dolor y gloria' (España)

'Parásitos' (Corea del Sur)

Mejor guion original

'1917'

'Puñales por la espalda'

'Historia de un matrimonio'

'Érase una vez en Hollywood'

'Parásitos'

Mejor guion adaptado

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Mujercitas'

'Los dos papas'

Mejor montaje

'Le Mans '66'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Parásitos'

Mejor fotografía

'1917'

'El irlandés'

'Joker'

'El faro'

'Érase una vez en Hollywood'

Mejor diseño de producción

'1917'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Érase una vez en Hollywood'

'Parásitos'

Mejor maquillaje y peluquería

'1917'

'El escándalo'

'Joker'

'Judy'

'Maléfica'

Mejores efectos especiales

'1917'

'Vengadores: Endgame'

'El irlandés'

'El rey león'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Mejor banda sonora original

'1917'

'Joker'

'Mujercitas'

'Historia de un matrimonio'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Mejor diseño de vestuario

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Mujercitas'

'Érase una vez en... Hollywood'

Mejor sonido

'1917'

'Ad Astra'

'Le Mans '66'

'Joker'

'Érase una vez en... Hollywood'

Mejor edición de sonido

'1917'

'Le Mans '66'

'Joker'

'Érase una vez en... Hollywood'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Mejor canción

I'm Standing With You de 'Más allá de la esperanza'

Into the Unknown de 'Frozen 2'

Stand Up de 'Harriet'

I'm Gonna Love Me Again de 'Rocketman'

I Can’t Let You Throw Yourself Away de 'Toy Story 4'

Mejor película de animación

'¿Dónde está mi cuerpo?'

'Cómo entrenar a tu dragón 3'

'Klaus'

'Mr. Link. El origen perdido'

'Toy Story 4'

Mejor película documental

'American Factory'

'The Edge of Democracy'

'The Cave'

'For Sama'

'Honeyland'

Mejor corto documental

'In the Absence'

'Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)'

'Life Overtakes Me'

'St. Louis Superman'

'Walk Run Cha-Cha'

Mejor corto de ficción

'Brotherhood'

'Nefta Football Club'

'The Neighbors’ Window'

'Saria'

'A Sister'

Mejor corto de animación

'Dcera (Daughter)'

'Hair Love'

'Kitbull'

'Memorable'

'Sister'