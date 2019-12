Duelo a muerte en los Premios Goya: Almodóvar y Amenábar arrasan en las nominaciones

Duelo a muerte en los próximos Premios Goya entre dos de los grandes directores de nuestro país. Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar han arrasado con Mientras dure la guerra y Dolor y Gloria, que han conseguido 17 y 16 nominaciones respectivamente. Se cumplen las quinielas, las mismas que colocaban como nominadas a Mejor película, junta estas dos, a La trinchera infinita, que amasa 15 candidaturas; Lo que arde e Intemperie.

Eran los grandes favoritos y lo han confirmado, consiguiendo estar nominados en casi todas las categorías a las que optaban. También La trinchera infinita, que les pisa los talones con 15. Las tres son también candidatas a la Mejor dirección junto a Oliver Laxe, la sorpresa del año con Lo que arde, un filme pequeño y hablado en gallego que ha conseguido colocar a Lo que arde en las candidaturas más importantes (dirección de fotografía) y una nominación para Benedicta Sánchez, la entrañable abuela del filme que ha arrancado el aplauso al decir su nombre.

La capacidad de arrastre de ambas se ha visto en las categorías interpretativas. Penélope Cruz consiguió ser nominada como protagonista por Dolor y Gloria, algo con lo que pocos contaban y que ha dejado fuera a Pilar Castro por Ventajas de viajar en tren. Sus rivales son el trío que todos daban por hecho: Greta Fernández (La hija de un ladrón), Belén Cuesta (La trinchera infinita) y Marta Nieto (Madre). Lo mismo le ha pasado al filme de Amenábar, que consigue ser nombrada en Actriz secundaria para Nathalie Poza y revelación para Ainhoa Santamaría, una categoría donde se quedó fuera la que todos daban por favorita, María Rodríguez Soto por Los días que vendrán, un filme que se fue, injustamente, de vacío.

Antonio Banderas, por supuesto, lidera la categoría a Mejor actor protagonista por Dolor y Gloria, donde da vida a un alter ego de Almodóvar. Es candidato junto Antonio de la Torre, por La trinchera infinita, Karra Elejalde por Mientras dure la guerra y Luis Tosar, por Quien a hierro mata. Dolor y Gloria hace doblete en la categoría de Mejor actor de reparto, donde Sbaraglia y Asier Etxeandía competirán por el Goya con Luis Callejo por Intemperie y Eduard Fernández por Mientras dure la guerra. Julieta Serrano será la rival a batir en Actriz de reparto. Sus rivales son Mona Martínez y Natalia de Molina, por Adiós; y Nathalie Poza por Mientras dure la guerra.

Una de las sorpresas ha sido la gran presencia de Buñuel en el laberinto de las tortugas, el filme de animación de Salvador Simó que trasciende la categoría de Mejor película de animación y es candidata a Mejor banda sonora, Mejor guion adaptado y Mejor dirección novel.

Simó es uno de los nombres que demuestran el gran año de las óperas primas del cine español de 2019. Lo confirman el resto de nominados a Mejor dirección novel: Galder Gaztelu-Urrutia por El hoyo, Belén Funes por La hija de un ladrón, y Aritz Moreno por Ventajas de viajar en tren, ya que todas ellas optan a otros premios importantes. El hoyo ha logrado ser recordada en guion original; Ventajas de viajar en tren en Guion adaptado y La hija de un ladrón en Actriz protagonista.

Entre las grandes olvidadas se encuentra Madre, de Rodrigo Sorogoyen, que se tiene que conformar con su mención a guion adaptado, Quien a hierro mata, de Paco Plaza, Adiós, de Paco Cabezas -aunque logra colocar a su trío femenino-, y Diecisiete, de Daniel Sánchez Arévalo, que sólo entra en Actor revelación para Nacho Sánchez, que se enfrentará a Vicente Vergara por La trinchera infinita, Santi Prego por Mientras dure la guerra y Enric Auquer por Quien a hierro mata.

Almodóvar ha sido el primero en atender a los medios tras conocer el éxito de Dolor y Gloria. Se ha mostrado agradecido, y cree que el éxito del filme ha hecho que la gente le quiera más y ha valorado el gran año del cine español. "Hay varias películas que justifica una temporada. Espero que el gobierno y cultura vuelva a formar parte de la agenda de los políticos porque seguimos viviendo con los presupuestos de Montoro y la palabra cultura no se ha pronunciado en las campañas. Estamos en una época que no sabemos donde nos lleva pero lo hace desde un lugar nuevo y necesitamos que eso se regule", ha dicho el director que considera que "nuestras películas son superiores a estas circunstancias en las que vivimos, pero eso no se puede mantener dentro de una industria".

Un año plural, variado, con muchos nombres nuevos y una duda para la gala que se celebrará el próximo 2 de febrero: la presencia (o no), de su Goya de Honor, Pepa Flores, que mantiene la incógnita sobre si saldrá de su retiro para recoger el premio a toda su carrera.

