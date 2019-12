Alejandro Amenábar, sobre Vox: "Ciudadanos ha abierto las puertas a un partido de ultraderecha"

Alejandro Amenábar, director de 'Mientras dure la guerra', cinta con más nominaciones en los Premios Goya con un total de 17, ha afirmado este lunes en la Academia de Cine que no le gusta la representación que ha obtenido Vox en el Congreso en las pasadas elecciones generales.

Aunque ha afirmado que no quiere hacer "leña del árbol caído", ha criticado a Cs, que "era el partido que supuestamente iba a traer aire fresco a la política española" y que, en su opinión, "ha abierto las puertas a algo que no me parece tan fresco, como es un partido de ultraderecha".

El director, quien opta a 16 premios, entre ellos los de mejor película y dirección, con su cinta sobre el combate dialéctico entre Unamuno y Millán Astray en la Universidad de Salamanca, ha manifestado que "la presencia de Franco en un lugar como valle caídos era una anomalía en un estado como España".

Además, ha destacado que su estreno el pasado mes de septiembre y su permanencia desde entonces en cartelera ha sido "pura casualidad", porque su estreno estaba previsto dos años antes, algo que no fue posible por motivos de "financiación". Desde entonces, 'Mientras dure la guerra' se ha mantenido en los primeros puestos de la taquilla española y hasta ahora ha sido vista por más de 1,8 millones de espectadores y ha recaudado alrededor de 10,6 millones de euros.

Amenábar, que compite entre otros a Mejor dirección, ha manifestado que le ha hecho "especial ilusión" la nominación a Mejor música original, y ha manifestado que "el mayor respaldo" ha sido la "conexión" con el público. En cuanto a la rivalidad con el resto de competidores en las categorías más importantes, ha señalado que para él será "un honor competir con el resto de nominados", entre ellos Pedro Almodóvar que, según ha destacado, "tiene dos Oscar". Además, Amenábar ha manifestado que le gustaría que Pepa Flores, Goya de Honor 2020, fuera a recoger el galardón.