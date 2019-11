Anna y Elsa echan un pulso a Donald Trump con la inmigración en 'Frozen 2'

El reino de Arendelle no está solo. Más al norte se encuentran los northuldra. Pero una capa de niebla impide el contacto entre ambos pueblos que una vez llegaron a ser aliados. Diferentes culturas divididas por una masa de niebla que hace inevitable la analogía con los tiempos que corren donde parece que levantar muros es más sencillo que abrazar al diferente.

El productor Peter Del Vecho, quien también dirigió Hércules allá por el año 1997, confesó en su visita a Madrid que "el final de Frozen era solo el inicio de la historia entre Elsa y Anna". La segunda entrega de uno de los últimos pelotazos de Disney se estrena este 22 de noviembre y lo hace con una secuela a la altura del filme de 2013. En estos largos seis años los fieles seguidores de Frozen han especulado sobre la posible homosexualidad de Elsa. No lo es. Y no es ningún spoiler. Del Vecho ya adelantó que la trama del nuevo filme no es romántica.

De hecho, mirado desde otra lectura, en todo caso trataría de redefinir el concepto del amor romántico. "Hemos intentado cambiar esas convenciones que se veían en otras películas siempre desde el respeto". Del Vecho y los guionistas han querido evitar ese "amor a primera vista" que siempre ha pregonado la productora hasta el día de hoy. Y es que Frozen 2 deja clara su intención de mostrar el amor entre Anna y Elsa. "No todo es el amor romántico. También existe el amor entre familiares".

Tráiler oficial de 'Frozen 2'.

Un cuento de hadas 'real'

Han pasado tres años desde que Anna y Elsa volvieron a encontrarse y prometerse que jamás se separarían de nuevo. Anna, enamorada de Kristoff, es feliz en el castillo junto a su hermana y amigos. Sin embargo, desde la perspectiva de Elsa todo resulta diferente. Todo es más difícil de lo que parece. Y pronto ocurre un hecho que rompe esa rutina de la que Anna no quería salir y Elsa, por otra parte, ansiaba. Arendelle ya no es habitable. Y Elsa es una de las responsables.

Pese a la insistencia de Elsa para salvar el reino sola, Anna se empeña en acompañarla. Al fin y al cabo, Anna escaló las montañas del norte, sobrevivió a un corazón congelado y le salvó de un villano. Así, junto a Olaf y Kristoff deben viajar al norte y aventurarse en los peligros que esto supone. Gigantes, caballos marinos y los northuldra, un antiguo pueblo que les ayudará a resolver el misterio de de la niebla que divide a ambos reinos, son varios de los encuentros que tienen lugar en su nuevo periplo.

Fotograma de 'Frozen 2'.

Pese a tratarse de un largometraje animado, tanto Del Vecho como los demás miembros del equipo han querido localizar la historia en ubicaciones que existen en la realidad. Para ello, viajaron a Noruega, Suecia e Islandia con la intención de encontrar la inspiración que requería una producción tan esperada como la secuela de Frozen. Los tres países y sus sublimes paisajes son fácilmente reconocibles en el filme, creando una película que aúna la fantasía con escenarios reales.

Frozen 2 sin duda presenta una narrativa a la altura de la primera película en la que hasta la banda sonora iguala el mítico tema de Suéltalo. Asimismo, contiene ese giro inesperado que también se plasma en el primer filme. "El pasado no es lo que parece, la verdad ha de ser hallada". Y, precisamente, la unión entre culturas es una de las respuestas para una convivencia pacífica.