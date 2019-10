¿Está 'Joker' haciendo rico a un pederasta?: este es el compositor de la canción más mítica del filme

La película del Joker se ha convertido en el mejor estreno de DC en nuestro país y en uno de los mejores del año. De hecho, según datos de Comscore, ha reventado en taquillas en su primer fin de semana con una recaudación de 4,4 millones de euros. Todo apunta a que Joaquin Phoenix será el favorito, o uno de los favoritos, para ganar el Oscar.

Sin embargo, en una película en la que se tratan temas tabúes como los trastornos mentales, y donde se menciona el abuso infantil, la banda sonora retrata al largometraje dirigido por Todd Phillips. Una de las escenas más icónicas del filme se produce cuando Arthur Fleck por fin se transforma en el villano más temido por Batman. La escena en la que baila sobre unas escaleras viene acompañada de la canción Rock and Roll Part 2. El hecho es que su autor, Gary Glitter, está condenado desde el 2015 a 16 años de prisión por tres cargos de pederastia.

En la década de los noventa las autoridades encontraron material pedófilo en su ordenador y en 2002 fue deportado de Camboya por abuso de menores. Finalmente, en 2006, entró en prisión en Vietnam por acosar a dos niñas. No sería hasta 10 años más tarde cuando volvería a ser encarcelado por intento de violación y otros delitos sexuales contra una niña de 13 años.

Gary Glitter (1974). AVRO

Todos estos escándalos mancharon de forma irreparable la imagen de un cantante que había vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y que se mantuvo en las listas de singles más escuchados del Reino Unido.

Con una carrera más que terminada y a sus 75 años, el británico se ha visto envuelto en una situación surrealista. La cantidad que pueda recibir por el uso de su canción en el Joker todavía no se puede determinar ya que depende del éxito de la recaudación de la película y de los variables en función de los derechos de autor. Ray Bush, director de The Music Royalty Co, ha declarado en una entrevista que la cifra que el pederasta puede recibir podría ascender hasta los 500.000 euros. De esta manera, parte del público ha mostrado su enfado acerca de un acontecimiento poco ético.