Muere Ben Unwin, actor de telenovela, a los 41 años

la policía de Nueva Gales del Sur (Australia), el actor Ben Unwin ha fallecido a los 41 años de edad. Pese a que la noticia se ha hecho pública el día de hoy, el cuerpo fue hallado el pasado 14 de agosto, un día antes de que cumpliera 42 años. Por el momento la policía sigue investigando la causa de la muerte aunque no ha encontrado indicio alguno de violencia.

Ben Unwin era un actor reconocido en Australia por la serie Home and Away, creado por Alan Bateman. La producción, que se emite en el canal australiano Seven Network desde enero de 1988 y cuenta con más de 32 temporadas, fue la 'casa' que acogió a Unwin durante siete años —concretamente entre 1996 y 2000 y 2002 y 2005—.

Según un portavoz de Channel Seven, sus excompañeros han recibido la noticia con enorme tristeza. "El trabajo de Ben en el papel de Jesse McGregor es recordado por todos con mucho cariño". Y es que el actor interpretaba al ‘chico malo’ de la serie, a pesar de que Unwin hubiera hecho las pruebas de casting para dar vida a otro personaje.

Asimismo, actor australiano fue nominado como nuevo talento popular en los Logie Awards, en 1997. Dos años después fue también nominado como mejor actor y Hombre más sexy en los Inside Soap Awards.