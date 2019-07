La banda brasileña que robó 720 kilos de oro copiando el plan de 'La Casa de Papel'

La tercera parte de La Casa de Papel se estrenó el pasado 19 de julio y ya se ha convertido en una de las joyas de Netflix este verano. El éxito de la producción dirigida por Álex Pina ha traspasado fronteras y la saga ha trascendido a países como Italia, Argentina, Turquía y Brasil.

Concretamente, en este último ha tenido lugar un suceso que podría estar vinculado directamente con la serie española. Hombres armados robaron el pasado jueves hasta 720 kilos de oro —valorado en más de 30 millones de euros— en una terminal de carga del aeropuerto de Sao Paulo, el más transitado del país. Además del oro, también se hicieron con diferentes tipos de metales preciados.

Lo característico de este robo radica en el modus operandi, pues todo indica que los ladrones ya han terminado de ver la tercera parte de La Casa de Papel. Al igual que ocurre en la producción protagonizada, entre otros, por Ursula Corberó y Miguel Herrán, la 'banda brasileña' se hizo pasar por la policía con tal de conseguir su botín. "Ocho hombres armados con fusiles, a bordo de dos vehículos que simulaban ser de la Policía Federal, entraron al galpón (de Exportación), abordando a los agentes del Terminal de Cargas y se llevaron 750 kg de metales preciosos, incluyendo oro, que iban en dirección a Zurich y Nueva York", informó la empresa GRU Airport, quien se encarga de administrar el aeropuerto brasileño.

De acuerdo con los vídeos de las cámaras de seguridad, los ladrones colocaron adhesivos dorados en camionetas negras con la intención de imitar los carros de la Policía Federal (PF) de Brasil. Asimismo, vestían trajes negros e insignias similares a los de la PF, lo cual recuerda a la estrategia utilizada por los protagonistas de La Casa de Papel para introducirse en el Banco de España.

Ni un solo tiro

Brasil es uno de los países más violentos de Latinoamérica y no es de extrañar que un asalto de estas magnitudes termine con varios fallecidos. No obstante, no hubo ni un solo tiro. Los falsos policías volvieron a emplear la estrategia de la serie de Netflix y utilizaron su autoridad para que fueran los propios trabajadores quienes les ayudaran, desde el desconocimiento, a robar el oro.

Denver y Estocolmo disfrazados de militares en 'La Casa de Papel'. Netflix

De todos modos, a la 'banda brasileña' le faltaba alguien como El Profesor ya que se vieron obligados a secuestrar a la familia del supervisor para obtener información acerca de la mercancía. Una vez tenían todo el oro en sus manos escaparon con varios rehenes que serían liberados en perfectas condiciones posteriormente.

Ahora, se ha desplegado un operativo en la región para recuperar el oro y detener a los infractores, de los que, hasta el momento, se han detenido a dos hombres de los diez que estima la policía que participaron en el asalto.