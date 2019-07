Muere el actor Rip Torn, el Agente Z en 'Men in Black', a los 88 años

Rip Torn, actor ganador de un Premio Emmy y conocido por sus papeles en The Larry Sanders Show y Men In Black, ha fallecido a los 88 años. Según un comunicado emitido por su familia, Torn "falleció en paz" en su casa de Lakeville, Connecticut, con "su esposa Amy Wright y sus hijas Katie Torn y Angelica Page a su lado". No se reveló la causa de muerte.

Torn hizo su debut cinematográfico en la película Baby Doll, dirigida por Elia Kazan en 1956, y luego apareció en casi 200 películas y series de televisión.

Uno de sus papeles más icónicos llegó en 1992, cuando interpretó a Artie en la comedia de HBO The Larry Sanders Show, junto a Garry Shandling y Jeffrey Tambor. Actuó en la serie durante seis años, tiempo durante el cual consiguió seis nominaciones al Emmy, ganando una vez en 1996. Ese mismo año, también fue nominado a otro Emmy a Mejor Actor Invitado en una serie de drama por su actuación en un episodio de Chicago Hope.

Su reconocimiento más reciente fue una nominación para un premio Emmy en 2008 por su papel invitado como Don Geiss en Rockefeller Plaza. Torn también fue nominado a un Óscar como Mejor Actor de Reparto por su aclamada actuación en el drama de 1983 Los mejores años de mi vida.

Pero sin duda, su papel más mediático fue el del Agente Z en la saga Men in Black junto a Will Smith y Tommy Lee Jones. Algunos de sus créditos como actor incluyen apariciones en Cuestión de pelotas, Un rostro en la multitud, El dilema y El señor de las bestias entre muchos otros. También puso voz a Zeus en el clásico de animación de Disney Hércules.