Fernando Colomo, el director de cine que el 28-A mostró su compromiso político sin postureo

El lema de estas elecciones estaba claro: Vota. Todos los partidos pedían el voto masivo, especialmente por la preocupación de las encuestas que daban a Vox un resultado con el que nadie contaba. Finalmente la gente salió a las calles, y Pedro Sánchez salió reforzado este 28 de abril al conseguir ganar los comicios con 123 escaños, 38 más que en las pasadas.

En la campaña electoral muchos famosos y personalidades del mundo de la cultura han mostrado su compromiso político, aunque casi todos desde la barrera. Lo hacían en forma de tuit agita conciencias, o de foto ‘postureo’ en las urnas diciendo lo contentos que estaban por participar en ‘la fiesta de la democracia’. Los más ‘atrevidos’ firmaron un pacto contra la extrema derecha que firmaron gente como Sabina o Almodóvar, pero cuyo acto de presentación fue bastante minoritario.

Sin embargo, aunque no haya copado tantas portadas, hay un director de cine que sí que se ha comprometido con la política este pasado 28 de abril. Se trata de Fernando Colomo, que acudía como número uno por el partido Recortes Cero - Grupo Verde para el Senado. Una formación que defiende unas políticas económicas sociales sin recortes y con las pensiones blindadas, pero que también se han manifestado muy vehementemente contra el independentismo catalán.

Anuncio de Recortes Cero - Grupo Verde dirigido por Colomo

Recortes Cero no ha podido entrar en el congreso, al quedarse en los 46.000 votantes, y Colomo tampoco ha conseguido entrar en el Senado con sus 17.948 votos recibidos, pero él sigue creyendo en esta formación para la que también ha hecho el vídeo promocional y para la que pide más visibilidad y presencia.

EL ESPAÑOL ha hablado con el director, que ha explicado que aunque se siente muy próximo a ellos, no pertenece “a ningún partido”. “He colaborado con ellos. Desde Recortes Cero y Grupo Verde me contactaron cuando iba a formar Gobierno Rajoy y y se hizo un grupo de gente que pidió que pactaran PSOE, Ciudadanos y Podemos para evitarlo, y contacté con ellos. También en la crisis de Cataluña firmé el texto de ‘La estafa antidemocrática', eso también lo firmé, me pareció que tenían una ideas muy claras, con trabajos puntuales, concretos e importantes, como fue le tema de las pensiones, que pidieron blindarlas. De hecho la expresión ‘blindar las pensiones’ es de ellos”, cuenta mientras se prepara para iniciar la promoción de su nuevo filme, Antes de la quema.

24 horas antes todos decían que Vox iba a arrasar, y eso era preocupante, un retroceso democrático gordo para el país, y creo que está bien que haya una posibilidad de Gobierno del centro izquierda

Colomo tenía claro que su misión era dar visibilidad al partido al colocar su nombre en la papeleta, pero que no tenía intención de convertirse en político a tiempo completo como Toni Cantó o Rosana Pastor, otros miembros de la industria que dieron el salto a la política. “Digamos que son un grupo que realizan acciones prácticas y necesarias, y que buscan la ayuda de personajes má so menos públicos, y me propusieron entrar como senador, pero yo dejé claro que si hubiera salido hubiera dejado el puesto al siguiente, porque no tenía interés en hacer campaña política, sino en dar un poco de visibilidad al grupo”.

El realizador de Bajarse al moro se siente más triste porque no haya conseguido puesto en el Congreso su compañera Nuria Suárez que por su ausencia en el senado, porque cree que han mostrado ser “tenaces y trabajadores y que pelean”. A pesar de todo está “bastante contento con el resultado”. “24 horas antes todos decían que Vox iba a arrasar, y eso era preocupante, un retroceso democrático gordo para el país, y creo que está bien que haya una posibilidad de Gobierno del centro izquierda, eso será bueno para nuestro país”. Colomo ha demostrado que el compromiso es mucho más que una foto, también es entrar de lleno en la política, aunque sea para dar la cara por un partido minoritario que necesitaba más visibilidad.