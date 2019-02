La policía investiga al actor Jussie Smollett por fingir una agresión racista

El actor Jussie Smollett, de la serie televisiva "Empire", ha pasado de acusador a investigado en el caso de una supuesta agresión homófoba en su contra. La Policía de Chicago (Illinois, EE.UU.) ha informado hoy de que el intérprete es "sospechoso en una investigación criminal".

El actor había denunciado que fue objeto de una presunta agresión homófoba y racista ocurrida a finales de enero pasado por la que se detuvo a dos hermanos africanos como posibles sospechosos, aunque luego fueron puestos en libertad.

"Jussie Smollett ahora está oficialmente clasificado como sospechoso en una investigación criminal por parte de la Policía de Chicago por presentar un informe policial falso", un delito grave, declaró hoy el portavoz de la Policía Anthony Guglielmi. Agregó que los detectives han presentado pruebas ante un gran jurado del condado de Cook.

Algunos medios locales habían informado de que el actor posiblemente había orquestado el ataque, como se desprendía del testimonio que habían dado los hermanos detenidos. Smollett denunció que el pasado 29 de enero dos hombres enmascarados le gritaron insultos racistas y homófobos, lo golpearon y le pusieron una soga alrededor del cuello mientras caminaba solo por la calle sobre las 2 de la madrugada.

El actor, que fue hospitalizado, dijo que los atacantes gritaron "esta es una zona MAGA", en referencia al lema de campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump, "Make America Great Again (MAGA)". No obstante, el pasado fin de semana, Guglielmi emitió un comunicado en el que señaló que el testimonio de los hermanos Ola y Abel Osundairo "de hecho ha cambiado la trayectoria de la investigación".

Diarios como el Chicago Sun Times informaron de que la Policía investigaba si efectivamente el actor pagó a los hermanos una suma de dinero (3.500 dólares) para montar el ataque ocurrido en el barrio de Streeterville, tal como los detenidos habían declarado a los agentes.

Detrás de ello, dice el medio, estaba la decisión de los productores de Fox Televisión de dar de baja de la serie al actor, quien se ha declarado gay, aunque la cadena ha negado una posibilidad semejante. El noticiero local de la cadena CBS informó hoy que obtuvo una grabación de cámaras de video vigilancia de un comercio que muestra cuando los hermanos compran, un día antes del ataque, gorras de color rojo y máscaras de esquiar.

A través de sus abogados, Smollett declaró que se sentía "victimizado" ante la sospecha de que haya orquestado el presunto ataque homófobo y racista que denunció a la Policía de Chicago, con la que se declaró dispuesto a hablar siempre y cuando no sea para responder versiones o rumores de "fuentes no identificadas". Fox Televisión, por su parte, emitió hoy una declaración en la que destacó que "Jussie Smollett sigue siendo un profesional consumado en el plató". "Como hemos dicho anteriormente, no se le está excluyendo del programa", agregó.