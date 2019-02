"Pinche india", "solo dice sí, señora": racismo contra Yalitza Aparicio, de 'Roma', antes de los Oscar

La aplaudida actuación de Yalitza Aparicio en la película Roma, que le ha valido la nominación al Oscar a Mejor Actriz, parece no haber sentado demasiado bien en determinados círculos. Sea envidia o no, lo cierto es que las críticas hacia la intérprete mexicana, en forma de insultos racistas y clasistas, han llegado desde sus propios compatriotas.

El conocido actor de telenovela Sergio Goyri, durante una conversación con un grupo de amigos, llamó a Aparicio "pinche india" y despreció su actuación, calificándola de banal y de no estar a la altura de una estatuilla. "Que metan a nominar a una pinche india que dice: 'Sí, Señora. No, señora'. Que la metan a una terna de mejor actriz, no", aseguraba Goyri en un vídeo que corrió como la pólvora por redes sociales tras ser compartido por su pareja, la empresaria Lupita Arreola.

Las declaraciones del actor mexicano fueron duramente criticadas por racistas y clasistas y se vio obligado a colgar en Instagram un nuevo vídeo pidiendo disculpas: "Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de un comentario totalmente desacertado por mi parte. Nunca fue mi intención ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más. Para mí es un honor ver a un artista mexicano nominado para un Oscar. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión me salió eso, pero no tengo derecho a ofender a nadie".

La propia Aparicio ha querido responder a Goyri a través de un comunicado asegurando que "estoy orgullosa de ser una mujer indígena oaxaqueña y me entristece que haya gente que no sepa el significado correcto de las palabras". Anteriormente, en una entrevista con el periódico The New York Times, dijo que ella no es "la cara de México".

"No debería importar tu apariencia para alcanzar lo que te propongas", aseguró. "Estaría rompiendo el estereotipo de, porque somos indígenas, no podemos hacer ciertas cosas como consecuencia de nuestro color de piel". Aparicio interpreta en Roma, la obra maestra de Alfonso Cuarón según la crítica y que está nominada en 10 categorías a los Oscar que se entregan este domingo, a una criada de una familia burguesa de Ciudad de México en la década de 1970.

Ver esta publicación en Instagram Asumiendo la Responsabilidad y pidiendo una disculpa pública ... Una publicación compartida de Sergio Goyri (@sergio_goyri) el 15 Feb, 2019 a las 11:50 PST

En el vídeo de la polémica, también se puede escuchar a otra conocida actriz mexicana, Isaura Espinoza, considerando "exagerado" las nominaciones de Aparicio y Marina de Tavira. "Te voy a decir una cosa, yo creo que están para premio pero no para mejor actriz... ni ella ni Marina". La revelación Aparicio parece haber suscitado ciertas ampollas entre sus compañeros.

Además de todo esto, según ha informado la BBC, existe un intento de boicot a la posible nominación de Aparicio en los 60ª Premios Ariel, los más importantes del cine de su país y que entrega la Academia de Cine de México. "Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que están organizándose para pedir a la Academia que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna a la mejor actriz", aseguró la coordinadora de atención especial a invitados en el Festival de Cine de Morelia, Rossana Barro.