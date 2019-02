Dean DeBlois: “Es frustrante que la gente piense que la animación es sólo para niños”

La taquilla manda, y los datos son claros: las películas de animación arrasan. No hay nada más rentable que llevar a toda la familia al cine. Cuatro o cinco entradas, un buen como de palomitas y una tarde de felicidad. Los chavales son capaces de repetir o tripitir el mismo file, y los padres hacen cualquier cosa por tener a las criaturas contentas.

Por eso los estudios de Hollywood, que no son tontos, se han puesto a desarrollar sus propias divisiones de animación. Si antes todo se congregaba en torno a la batalla entre Pixar y Dreamworks, ahora han salido nuevos factores en la ecuación como la exitosa Ilumination que parió Gru y Los minions.

Esta ‘burbuja’ de la animación ha hecho que cada vez se innove menos y que se recurra a formulas ya vistas. Los propios creadores de animación piden más riesgo a las compañías. Es el caso de Dean DeBlois, el director y guionista de la saga Cómo entrenar a tu dragón, que este viernes estrena su emotivo cierre y que cree en esta técnica como motor para contar cualquier historia, también las más arriesgadas e independientes, como confesaba a EL ESPAÑOL desde la sede de Dreamworks en Los Ángeles.

Tráiler de Cómo entrenar a tu dragón 3.

Han sido diez años dedicados a los mismos personajes, ¿siente vértigo al cerrar esta etapa?

Mmm, es una sensación extraña, tengo sentimientos encontrados. Por uno, me apetece avanzar hacia algo nuevo, porque la animación es como una maratón, son procesos muy largos y diez años con los mismos personajes es mucho tiempo. Pero por otro, ese tiempo te ha hecho querer mucho a esos personajes, y sobre todo al equipo. Es una sensación agridulce, porque quiero saltar a otro proyecto, pero sé que eso significa que el equipo se rompe, porque cada uno se irá a una producción diferente.

Diez años con la misma saga, y cinco desde la anterior entrega. ¿Usted disfruta viendo su película o ya no puede ver los fotogramas sin pensar en todo el proceso detrás?

Tengo que tomarme mi tiempo y tiene que pasar mucho tiempo para que se me quite el filtro crítico, y para no sentirme decepcionado con cosas que creo que podrían estar algo mejor. Es que durante el proceso las he visto tantas veces… especialmente durante el montaje de sonido, era verla una y otra vez, así que tengo que esperar para verla con un público fresco para ver sus reacciones, esas son las interesantes.

Ahora podemos hacer lo que queramos en la pantalla. Todo. Gracias a la animación todo lo que imagines puede ser creado

Siempre que hay una secuela se dice que es sólo por el dinero, ¿cómo convencería a los que piensan así de que no es cierto?

To siempre vuelvo a la inspiración más pura para mí, que es la saga de Star Wars. Era demasiado joven para ser cínico, y cuando vi El imperio contraataca por primera vez estaba feliz. Eran los mismos personajes, pero eran mundos nuevos, nuevas aventuras, nuevos planetas… era más de lo que había encontrado en la primera, y eso es lo que quería. Tenía claro que si hacía una trilogía, había que darla forma como si fueran tres actos de una misma historia, y que los fans sintieran eso.

La primera película llegó hace nueve años, pero si uno la ve ahora se da cuenta de cómo la animación y la tecnología han cambiado. Parece echa mucho antes incluso.

Sí, sí, es que todo ha mejorado tanto… y lo hace a cada año que pasa, no paran de surgir nuevas herramientas que lo cambian todo y que te permiten tener todo el detalle en la pantalla. Nunca habíamos tenido tantos controles para el movimiento, o la luz… Mira, la nueva herramienta de la luz, calcula como un haz de luz se comporta de verdad, si se refleja ene sta mesa, me da en la cara y luego cómo afectaría eso al resto de ambiente. Tenemos artistas que se enfrentan a estas herramientas y que han logrado que todo vaya más rápido. Ahora podemos hacer lo que queramos en la pantalla. Todo. Todo lo que imagines puede ser creado, mientras que hace nueve años no podías hacer agua, el pelo era un problema, mejor no usar fuego...

Fotograma de la película.

¿No es frustrante trabajar en una película durante tanto tiempo, años, y que luego en una hora y media todo el mundo pase a la siguiente?

Bueno, es un proceso muy artesano, pero sí tienes que saber que va a ser un periodo muy largo y que tienes que tener paciencia, porque además no ves el efecto inmediato. Cuando ruedas acción real ves lo que estas rodando inmediatamente, y aquí no, es muy diferente. Pero si te gusta la animación no te importa.

El mensaje de la película, especialmente en la primera, es un mensaje de tolerancia, de abrir las puertas al diferente y no usar el odio. Suena muy actual ahora mismo.

Sí, yo diría que es más importante que nunca ese mensaje, porque la historia se está repitiendo, y aunque cada vez haya más multiculturalidad, cada vez hay más intolerancia en el mundo. Hay mucha ignorancia, y creo que estas historias de fantasía sobre la importancia de la tolerancia son muy necesarias.

¿Cómo ve la animación actualmente, no cree que hay una burbuja?

Si te refieres a que se repite la misma fórmula demasiado familiar te digo que sí. Es algo demasiado seguro, y como la animación es una técnica cara, es difícil que la gente con dinera crea en una idea arriesgada, o demasiado arty, pero creo que la animación es el modo más interesante, porque puedes contar cualquier cosa. Mira, por ejemplo, lo que han hecho con Spider-Man, han derribado convenciones, han vuelto a la animación a mano, pero con un estilo diferente, creando algo excitante en el concepto y en la historia y creo que eso es esperanzador.

¿Qué reto toca ahora?

Tengo varias ideas, pero todavía no he decidido cuál será la siguiente, ni siquiera si será animación o acción real, porque realmente la línea ya está completamente difusa. Lo que no me gusta de la animación es que a menudo, especialmente en este país, significa que tiene que ser sólo para niños. Eso es frustrante, porque aquí, y creo que en cualquier estudio, haceos la película que queremos ver, No haces una película para niños, sino que haces una en la que no excluyes a los niños, y el mundo te toma menos en serio porque parece que es sólo para ellos.