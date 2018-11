El payaso de Ana Mato y la Gürtel, la cara del anuncio de la Lotería de Navidad

El gordo de Navidad tiene nuevo anuncio. Como cada año, Loterías del Estado ha revelado su apuesta comercial, que ha vuelto a contar con un director de cine al frente. Si en otras ocasiones fueron Alejandro Amenábar o Santiago Zannou, esta vez ha sido Javier Ruiz Caldera, especialista en comedia (suyas son Spanish Movie o 3 bodas de más, además de la próxima Superlópez) que ha recurrido a un clásico del género, Atrapado en el tiempo, para el anuncio de este año.

Ruiz Caldera ha contado en un par de minutos la historia de Juan, un afortunado que se despierta una y otra vez en el mismo día, en el que gana el gordo de la lotería. El milagro se vuelve pronto maldición, y se da cuenta de que lo único que tiene sentido cuando uno recibe un premio así es compartirlo.

Para poner rostro a Juan, se ha recurrido al actor Luis Bermejo, al que el gran público le reconocerá por sus papeles en Magical Girl (por la que fue nominado al Goya) o Kiki, el amor se hace, la comedia de Paco León que arrasó en taquilla. Bermejo es un habitual de nuestras películas y obras teatrales, pero en una profesión en la que sólo el 8% de los actores viven de su trabajo hay que buscar otras vías de ingreso. En el caso de Bermejo fundó una empresa, llamada El Zurdo, con la que hacía bolos y actuaciones para ganarse el pan.

Así es el anuncio de la Lotería de Navidad

Entre ellas había funciones de payasos, y fue a él al que le contrataron para estar en las fiestas de cumpleaños de los hijos de Ana Mato y Jesús Sepúlveda (exalcalde de Pozuelo). Las mismas que salieron a relucir en el caso Gürtel, ya que habían sido pagadas por la empresa de Francisco Correa, Special Events. Bermejo tuvo que ir a declarar por el caso, y allí confirmó que fue Correa quien le había pagado, ya que él emitió las facturas a la oficina de las empresas de Corre y El bigotes en la calle Serrano de Madrid.

Para Luis Bermejo fue un momento muy duro. Toda su carrera, de años en teatro y currando como un jabato, se vio reducida a la etiqueta de ‘el payaso de la Gürtel’. Lo contaba en una entrevista en este periódico con motivo del estreno de la obra de teatro El rey. “Llevo 20 años trabajando en esto, me ha costado mucho… he estado currando en el Retiro, he hecho un montón de bolos, y también muchas animaciones y entre ellas he actuado en el cumpleaños de Ana Mato. Todos tenemos un pasado”, contaba.

Llevo 20 años trabajando en esto, me ha costado mucho… he hecho un montón de bolos, y también muchas animaciones y entre ellas he actuado en el cumpleaños de Ana Mato. Todos tenemos un pasado

También aclaraba que muchas personas, al haberse referido así a él y al haber tenido que ir a declarar, pensaban que tenía algo que ver con la trama, y que todavía tenía que seguir aclarando que “a mí no me ha pagado la Gürtel, me ha pagado Special Events, que en aquellas era una empresa donde había una secretaria que se llamaba Ana Amor. Yo trabajaba en el Retiro, y ella vino a vernos, le gustó y nos llevó allí, no me jodas. Todo es muy marciano, como surrealista. Yo tengo pendiente hacer algo”.

Con todo lo que sufrió, Bermejo querría convertirlo en “un pequeño monólogo, en una pieza corta” en la que explicaría como ha sentido todo en sus “propias carnes la manipulación”. “Además, ¡que a nosotros nos pagaron como 200 euros por ese bolo! Fuimos dos veces, ¿qué sumaba? El confeti era otra cosa, otra empresa. Ya es marciano que te llame a declarar la justicia. Pero hombre, por favor. Yo fui dos veces a la Audiencia Nacional. Y había un abogado que se me quedó mirando en el pasillo y me dijo “oye, tú eres actor, ¿no? Pero, ¿qué haces aquí? Si anoche te vi en una película en mi casa...”. Estaba flipando. Y a una policía le pasó igual. ¡Ellos mismos estaban sorprendidos! Sí, he trabajado de payaso y con mucho orgullo”, zanjaba.

Luis Bermejo se repuso de aquel traspiés, y actualmente tiene en cartelera la película Tu hijo, y en las próximas semanas estrenará El rey, la adaptación de la obra del mismo nombre del teatro del Barrio, en la que él es el absoluto protagonista al dar vida a un rey Juan Carlos I que tras su abdicación se enfrenta a sus fantasmas. También estará en Alta Mar, la nueva serie española de Netflix y en el próximo filme de Alejandro Amenábar. Bermejo es mucho más que Juan y que el payaso de la Gürtel.