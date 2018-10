Asia Argento confiesa: "Jimmy Bennett se puso sobre mí y eyaculó"

La actriz Asia Argento ha admitido en la televisión italiana haber tenido una relación sexual con el joven Jimmy Bennett, que la acusó de agresión sexual. La líder del movimiento ‘Me Too’ ha modificado su versión: presuntamente se conocieron cuando él era niño, y volvieron a verse cuando él había cumplido 17 años. Ella tenía 37. Bennett contó que había mantenido con Argento una “relación sexual completa” después de que ella le “empujase a la cama” y le “quitase el pantalón”.

El testimonio de ella es otro: “Empezó a besarme y a tocarme, pero no como un hijo a su madre, como lo veía yo, sino como un chico con las hormonas desatadas. Eso me dejó paralizada. Literalmente, se me echó encima (…) Se puso sobre mí y eyaculó. Yo no sentí nada, no reaccioné porque para mí todo era impensable”. Añadió que él le había contado que era “una fantasía que tenía desde los 12 años”: “Para él, yo era un trofeo de caza”.