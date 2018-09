‘The rider’: la película que demuestra que los vaqueros no son machirulos.

El cine de vaqueros nos mostró una imagen muy concreta del cowboy. Un hombre rudo, que hablaba entre dientes, masticaba tabaco y era un hombre reservado y de principios. Abría la puerta a las mujeres y siempre anteponía el honor. Películas como Brokeback Mountain se encargaron de demostrar que eso no era así, y que los códigos y el imaginario habían conseguido que se señalara al diferente.

No todos los vaqueros son machirulos. Y la prueba está en el protagonista de The rider, la exquisita película de Chloe Zhao sobre un joven que se dedica al rodeo porque es la única salida que ve para ser alguien en la vida de esa América profunda que normalmente Hollywood no nos muestra. Brady Jandreau también es reservado y de pocas palabras, pero más que de un filme de John Huston parece sacado de uno de Terrence Malick gracias a la sensibilidad de la directora, que capta con matices y belleza un terreno donde ser alguien significa atender en la caja del supermercado.

Jandreau se interpreta a sí mismo, igual que su padre y su hermana (con Asperger). El acierto de la realizadora fue decidir que esta historia que se encontró rodando su anterior filme merecía ser contada. La historia de una familia olvidada y que lucha por sobrevivir en un terreno árido. La película se centra en el conflicto del joven protagonista, que tras un accidente en el rodeo y ser operado del cráneo, tiene que decidir si arriesgarse a volver -los médicos se lo prohíben- como única salida en su futuro. Todas las cosas que ocurren en el filme son de verdad y ocurrieron a esa familia. Todo ello pasado por el filtro de Zhao en una mezcla entre realidad y ficción que encuentra el equilibrio perfecto.

El cine independiente se confirma como la mejor opción para mostrar la cara B del sueño americano. Igual que han hecho hace poco Sean Baker y Andrew Haigh en The Florida project y Lean on Pete; Zhao analiza sin juzgar a esta gente en cuyo desencanto se asienta el éxito de propuestas como la de Donald Trump.

La película de la semana: "The rider"

