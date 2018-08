El mundo de la televisión y el teatro llora a la inimitable Marisa Porcel

Marisa Porcel ha fallecido este miércoles a los 74 años, tal como ha confirmado EL ESPAÑOL. La intérprete será recordada por los televidentes españoles gracias a su papel de Pepa en Escenas de matrimonio, la serie de números humorísticos que arrasó en Telecinco entre 2007 y 2009.

Porcel tuvo una dilatada trayectoria en el mundo del teatro. Sin embargo, alcanzó la fama de la mano de José Luis Moreno, que fue quien incluyó a la intérprete en la popular serie televisiva.

Sus compañeros de profesión, familiares, amigos y su entorno más cercano han querido mostrar su afecto y agradecimiento a la actriz tras conocer la noticia. Muchos de ellos han aprovechado las redes sociales para hacerlo.

El director teatral Alberto Closas ha señalado: "Se me ha ido hace un rato mi guapa Marisa Porcel. Lloro mucho desde hace un rato de cariño, pena, rabia, nervios, de lo que me enseñó no sólo en el teatro sino en la vida. He trabajado mucho con ella, la he dirigido en el teatro, pero sobre todo hemos hablado, hablado, hablado".

David Venancio Muro, compañero de Porcel en Escenas de matrimonio, ha sido de los primeros en dedicarle unas palabras a través de Twitter. Y Félix Álvarez, diputado de Ciudadanos por Cantabria, también ha sido de los primeros en reaccionar. Han expresado su pésame tanto cómicos, como políticos, gente del mundo del teatro, el cine y la televisión.

Estos son algunos de los mensajes que han aparecido en Twitter tras conocerse la noticia de su muerte:

Después de de aquella época no volvimos a coincidir, alguna vez hablamos para saber como nos iba, pero poco más. Me acabo de enterar de tu marcha y una desagradable sensación junto con recuerdos encontrados, han recorrido mi cuerpo. Buen viaje Marisa Porcel. pic.twitter.com/1O2n2xy68K — David V.Muro (@davidvmuro_) 15 de agosto de 2018

Nos ha dejado MARISA PORCEL.... una de esas actrices de "carácter" que echaremos de Menos.... DEP pic.twitter.com/6at65Ob6eC — MadridEsTeatro (@TEATROMADRID) 15 de agosto de 2018

Nos ha dejado Marisa Porcel. Una dama del teatro, cine y televisión. Una mujer generosa de tantos y tantos sueños regalados. DEP. — Félix Álvarez (@Felisuco_) 15 de agosto de 2018

Vaya racha , se ha ido hace muy poco Marisa Porcel , mi pésame a la familia . pic.twitter.com/HwgOHKjTkh — Jesus Cimarro (@JCimarro) 15 de agosto de 2018

Hoy nos ha dejado Marisa Porcel, excelente actriz y mejor persona, una mujer que siempre llevó a su amada Tarazona en su corazón. Vivió hasta los 20 años en nuestra ciudad y nunca la olvidó. DEP — Luis María Beamonte (@LuismaBeamonte) 15 de agosto de 2018

Me reí tanto contigo! Siento mucho tu pérdida! Hasta siempre Marisa Porcel! DEP. pic.twitter.com/kZ8udOYnc3 — Soledad Mallol (@SoledadMallol) 15 de agosto de 2018