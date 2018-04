‘Campeones’, mejor estreno español del año con dos millones de euros

Buenas noticias para el cine español, que ha comenzado el año de una forma inmejorable. Tras el éxito de Perfectos Desconocidos, El cuaderno de Sara y La tribu, ha llegado el de una película con la que nadie contaba hace unos meses. Se trata de Campeones, la comedia dramática de Javier Fesser sobre un equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad intelectual. La película ha sido el mejor estreno español del año con una recaudación estimada en sus primeros tres días de 1,9 millones de euros, según los datos provisionales ofrecidos por ComsCore.

Estas cifras, en más de 280 salas, son mejores que las del resto de películas españolas que habían triunfado hasta ahora y son una sorpresa para una película que no cuenta con el respaldo de una cadena privada en su producción y promoción. Campeones tiene el apoyo de TVE, pero hasta ahora, si no se contaba con una cadena privada era casi imposible arrasar en la taquilla. Los últimos años todos los títulos que han superado los seis millones de recaudación y el millón de espectadores eran de las filiales cinematográficas de Mediaset y Atresmedia, pero esa tendencia cambiará este 2018 con el filme de Fesser, que con estos casi dos millones y los excelentes comentarios que está recogiendo podría superar los ocho millones a final de su carrera en salas.

Tráiler de Campeones.

Campeones ha superado incluso a una superproducción como Ready Player One, de Steven Spielberg, una de las películas más esperadas del año que en su segundo fin de semana en cines ha visto un rival inesperado que le ha quitado el trono en la taquilla. Y esto podría repetirse en las próximas semanas, ya que hasta el estreno de Los vengadores el próximo 27 de abril no hay rival para la obra de Fesser, a la que el boca a boca la hará no perder casi espectadores en el siguiente asalto a la taquilla.

TVE confirma que pude conseguir taquillazos a pesar de no contar con la máquina promocional de Telecinco o Antena 3. Ya el año pasado se notó un cambio de tendencia con éxitos (más moderados). Fue el caso de La llamada, que acabó su carrera comercial en torno a tres millones de euros y Verónica, que rozó los cuatro y se ha convertido un éxito en su explotación en Netflix.

Fesser demuestra una vez más que tiene la fórmula para emocionar y divertir al espectador, ya que casi todas sus películas han conectado con la taquilla. Su debut en el cine, La gran aventura de Mortadelo y Filemón sigue siendo uno de los filmes más taquilleros de la historia del cine en España, y su secuela en animación también fue un éxito. Incluso los premios se han mostrado a su favor, ya que con su giro al drama en Camino logró el Goya a la Mejor película y a la Mejor dirección.

Campeones tendrá difícil acabar en la carrera por los premios, especialmente por su fecha de estreno tan prematura, pero puede que sus actores no profesionales o Javier Gutiérrez si que acaben con algún reconocimiento cuando la industria empiece a dar sus galardones y se acuerden de esta agradable sorpresa de la taquilla para el cine español.