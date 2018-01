Nolan, Del Toro, Gerwig… ¿quiénes serán los nominados al Oscar?

Cada año los Oscar se presentan más emocionantes. Desde que la Academia de Hollywood cambiara sus normas, introdujera un número de nominadas variables, el voto preferencial y renovara a su masa de votantes, se ha demostrado q ue las normas que antes valían ya no sirven. Hasta hace cinco años el que ganaba el Sindicato de Productores tenía medio premio en su mano, pero el año pasado La La Land hizo la carrera perfecta y luego se quedó con la decepción más grande de la historia de los Premios de la Academia.

También se rompió otra ley escrita a fuego, que sin la nominación a Mejor montaje no podías ganar el Oscar. Birdman demostró que eso no era cierto, pero aun así son siempre pistas que indican quiénes son los favoritos para arrasar en estas nominaciones a los Oscar atípicas. No hay un favorito claro. Tres anuncios en las afueras se llevó el Globo de Oro a la Mejor película, pero La forma del agua se ha llevado el premio de los Críticos y del Sindicato de Productores. Además, en el año de las mujeres no se puede olvidar a Greta Gerwig, que ha enamorado con su ópera prima, Lady Bird. Estas nominaciones aclararán el camino en los meses que quedan hasta la ceremonia, y estos son los que desde El Español creemos que serán los nominados.

Mejor Película

La forma del agua, Tres anuncios en las afueras, Dunkerque, Lady Bird, The post y Déjame salir tienen la nominación casi asegurada. La pregunta es cuántas serán las elegidas y quiénes van a continuación. La lógica sitúa a Call me by your name como séptima nominada y una pelea encarnizada por la octava plaza que según los gurús será la última. Yo, Tonya y The florida project son las mejor situadas, con El instante más oscuro como opción demasiado conservadora.

Mejor director

Tres nominados seguros: Christopher Nolan, Martin McDonagh y Guillermo del Toro. La cuarta sería Greta Gerwig, y si su nominación no ocurre en el año del Time’s up la Academia se puede ir preparando para la campaña en su contra. El quinto puesto parece ser que irá para Jordan Peele por Déjame Salir. Es un quinteto atípico, con dos novatos, por lo que Peele podría salir para dar paso a veteranos como Steven Spielberg o realizadores venerados por la crítica como Sean Baker o Luca Guadagnino por The Florida Project y Call me by your name respectivamente.

Mejor actor

Una de las categorías más cantadas del día. Gary Oldman es el favorito por su interpretación de Churchill, y tras él se sitúan la revelación de Call me by your name, Timothee Chalamet, la última (si cumple su amenaza) interpretación de Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya y James Franco por su Tommy Wiseau en The disaster artist. Sólo si los académicos castigan a Franco por las acusaciones de acoso podría entrar un Tom Hanks que espera en sexta posición.

Mejor actriz

Otra candidatura que parece bastante decidida, con Fraces McDordmand (Tres anuncios en las afueras), Sally Hawkins (La forma del agua) y Saoirse Ronan (Lady Bird) como cabezas de carrera y Margot Robbie (Yo, Tonya) y Meryl Streep (Los archivos del pentágono) cerrando el quinteto. Muy mal se tendrían que dar las cosas para la película de Spielberg para que Streep perdiera su enésima nominación en favor de Jessica Chastain por Molly’s game.

Mejor actor secundario

En esta categoría el problema viene por la división de votos. Tanto Tres anuncios en las afueras como Call me by your name tienen dos grandes personajes secundarios que aspiran a la nominación. Pero mientras que la primera aprovechará su condición de favorita para ver nominados a Woody Harrelson y Sam Rockwell, es muy probable que Armie Hammer y Michael Stuhbarg sean olvidados por la joya de Guadagnino.

Por ello las otras plazas irían para Willem Dafoe por The florida project, Richard Jenkins por La forma del agua y Christopher Plummer. Los Académicos podrían hacer lo mismo que los Globos de Oro y aprovechar esta categoría para lanzar un dardo a Kevin Spacey, actor que grabó la película -Todo el dinero del mundo- y que fue eliminado y sustituido por Plummer.

Mejor actriz secundaria

Duelo de actrices secundarios de lujo con papeles para mujeres de más de 40 años, desafiando los tópicos machistas de Hollywood. Allyson Janney por Yo, Tonya, y Laurie Mectalf por Lady Bird son las favoritas. Tras ellas todo puede pasar. Mary J. Blidge parece que logrará la nominación por Mudboand, filme de Netflix por el que puede también lograr una candidatura a la Mejor canción original; se espera que Holly Hunter consiga candidatura por La gran enfermedad del amor, que ha ido perdiendo fuelle en los últimos meses y no cuenta para casi nadie, pero que podría dar la sorpresa en las categorías grandes.

¿Y la quinta? La sorpresa de Una vida a lo grande, Hong Chau lo merece, pero la película no ha gustado en EEUU y esa quinta plaza podría ir a Octavia Spencer, a la que los Oscar aman, por La forma del agua o a Leslie Manville por su inmensa interpretación en El hilo invisible.