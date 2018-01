'La forma del agua', de Guillermo del Toro, arrasa en las nominaciones a los Oscar

La forma del agua, de Guillermo del Toro se ha confirmado hoy como la gran favorita para los Oscar al arrasar en las nominaciones con 13 candidaturas. Muy lejos han quedado sus grandes rivales. Dunkerque, de Christopher Nolan, se ha conformado con ocho, mientras que Tres anuncios en las afueras, que era la otra favorita, consigue siete menciones y no logra la de Mejor dirección, lo que limita sus opciones para ganar el premio a la mejor película.

El resto de filmes que optan al premio gordo de una gala que tendrá lugar el próximo 3 de marzo son: Call me by your name, El instante más oscuro, Déjame Salir, Lady Bird, El hilo invisible y Los archivos del pentágono.

Del Toro podría convertirse en el tercer mexicano en lograr el premio a la Mejor realización, es ahora el rival a batir en todo, y más después de que su gran rival Martin McDonagh se cayera del quinteto de mejor dirección que completan Christopher Nolan, por Dunkerque; Jordan Peel, por Déjame Salir; Greta Gerwig, por Lady Bird; y Paul Thomas Anderson, por El hilo invisible.

Tres anuncios en las afueras.

La última película del autor de Magnolia ha sido la gran sorpresa de las nominaciones, ya que a pesar de haber enamorado a la crítica, no había sido tenida en cuenta en los premios de los gremios. Los académicos se han rendido a Thomas Anderson y han hecho que el filme acabe rascando seis candidaturas, entre ellas las de guion original, actriz secundaria para Leslie Manville y actor para Daniel Day Lewis en la que será (si cumple su promesa) su última interpretación.

Por su parte, Gerwig se ha convertido en la quinta mujer que opta al premio a la Mejor dirección por su trabajo en Lady Bird. Sigue la estela de Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola y Kathryn Bigelow, la única que lo ha ganado en toda la historia de los premios de la Academia de Hollywood.

La gran decepción del día se la ha llevado Steven Spielberg, que ha visto como su última obra, Los archivos del pentágono, sólo consigue dos nominaciones, película y actriz para Meryl Streep, que ya acumula 21 menciones. Ni siquiera el guion o la banda sonora de John Williams se han colado entre las finalistas. Williams sí que ha conseguido entrar entre los candidatos a Mejor banda sonora por su partitura del Episodio VIII de Star Wars,

Junto a Streep optarán al premio a la Mejor interpretación femenina Sally Hawkins, por La forma del agua; Frances McDormand, por Tres anuncios en la afueras; Margot Robbie por Yo, Tonya, y Saoirse Ronan por Lady Bird.

En la categoría masculina la sorpresa la ha dado la ausencia de James Franco, castigado por la Academia por las acusaciones de acoso sexual que vieron la luz después de que el actor ganara el Globo de Oro. Franco había completado lo que llaman la carrera perfecta (Globo de Oro y nominaciones de los críticos y del Sindicato de Actores), pero los Oscar han preferido el trabajo de Denzel Washington, Timothee Chalamet, Daniel Kaluuya y Gary Oldman, que el suyo en The disaster artist.

Lady Bird.

Otro que se ha visto beneficiado por toda la polémica de los últimos meses es Christopher Plummer, que ha sido nominado por sustituir a Kevin Spacey en Todo el dinero del mundo, el filme de Ridley Scott que rodó de nuevo todas las escenas del actor tras todas las acusaciones de abuso.

Otra de las ausencias más destacables de las nominaciones ha sido la de The Florida Project, una de las joyas indies del año que sólo ha conseguido ser reconocida en la categoría de Mejor interpretación de reparto, donde Willem Dafoe se las verá frente a Plummer; Richard Jenkins por La forma del agua; y Sam Rockwell y Woody Harrelson por Tres anuncios en las afueras.

En la categoría de Mejor interpretación femenina de reparto las cinco nominadas han sido Octavia Spencer, por La forma del agua; Laurie Metcalf, por Lady Bird; Allison Janney por Yo, Tonya, Leslie Manville, por El hilo invisible; y Mary J. Blidge, que por Mudbound ha logrado una doble candidatura, ya que también opta al premio a la Mejor canción original. La película de Netflix ha hecho historia al lograr que, por primer vez, una mujer (Rachel Morrison) opte al premio a la Mejor fotografía.

Todas las nominaciones:

MEJOR PELÍCULA

Call Me By Your Name

El instante más oscuro

Dunkerque

Déjame salir

Lady Bird

El hilo invisible

Los archivos del Pentágono

La forma del agua

Tres anuncios a las afueras

MEJOR DIRECCIÓN

Christopher Nolan (Dunkerque)

Jordan Peele (Déjame salir)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Paul Thomas Anderson (El hilo invisible)

Guillermo del Toro (La forma del agua)

MEJOR ACTRIZ

Sally Hawkins (La forma del agua)

Frances McDormand (Tres anuncios a las afueras)

Margot Robbie (Yo, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (Los archivos del Pentágono)

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet (Call Me By Your Name)

Daniel Day-Lewis (El hilo invisible)

Daniel Kaluuya (Déjame salir)

Gary Oldman (El instante más oscuro)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (Yo, Tonya)

Lesly Manville (El hilo invisible)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (La forma del agua)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Tres anuncios a las afueras)

Richard Jenkins (La forma del agua)

Sam Rockwell (Tres anuncios a las afueras)

Christopher Plummer (Todo el dinero del mundo)

MEJOR GUION ADAPTADO

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Molly's Game

Logan

Mudbound

MEJOR GUION ORIGINAL

La gran enfermedad del amor

Déjame salir

La forma del agua

Lady Bird

Tres anuncios a las afueras

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Una mujer fantástica (Chile)

El insulto (Líbano)

Sin amor (Rusia)

En cuerpo y alma (Hungría)

The Square (Suecia)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

El bebé jefazo

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

The Breadwinner

MEJOR FOTOGRAFÍA

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Dunkerque

Mudbound

La forma del agua

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

La Bella y la Bestia

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Dunkerque

La forma del agua

MEJOR VESTUARIO

La Bella y la Bestia

El instante más oscuro

La forma del agua

La reina Victoria y Abdul

El hilo invisible

MEJOR MONTAJE

Baby Driver

Dunkerque

La forma del agua

Yo, Tonya

Tres anuncios a las afueras

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Blade Runner 2049

Guardianes de la Galaxia Vol. 2,

Kong: La isla calavera

Star Wars: Los últimos Jedi

La guerra del planeta de los simios

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

El instante más oscuro

La reina Victoria y Abdul

Wonder

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

Baby Driver

Blade Runner 2040

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Baby Driver

Blade Runner 2040

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi

MEJOR BANDA SONORA

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi

El hilo invisible

Tres anuncios a las afueras

MEJOR CANCIÓN

Mighty River, de Mudbound

Stand up for something, de Marshall

This is me, de El gran showman

Remember Me, de Coco

Mistery of Love, de Call me by your name

MEJOR DOCUMENTAL

Abacus: Small Enough to Jail,

Faces Places

Icarus,

Last Men in Aleppo

Strong Island

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL

Dekalb Elementary

The Eleven O’Clock

Nephew Emmett

Silent Child

Watu

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop