Hillary Clinton: loca, abusadora y drogadicta… según los medios rusos.

Hillary Clinton está maldita. Como lo oyen. La excandidata demócrata a la presidencia visitó una tumba de una momia en rusa en los años noventa, cuando su marido era presidente, y quedó condenada a la mala suerte, a una salud horrible y a toda serie de problemas y barbaridades. Si no lo creen sólo hay que ver el documental Our new president, de Maxim Pozdorovkin, que ha revolucionado Sundance. Con una escena que parece sacada de Indiana Jones y una frase de Philip K. Dick comienza una película que pronto se torna se torna en otra cosa.

“Las realidades falsas crean humanos falsos. O los humanos falsos generan realidades falsas y se las venden a otros humanos, volviéndoles copias falsificadas de sí mismos”, reza la cita del escritor, y de eso habla Our new president, de cómo los medios son capaces de crear una realidad paralela y convencer a la gente de la mentira. En plena época de las fake news, este trabajo deja claro que se puede engañar a casi todo un país a través de la televisión e internet.

Fotograma de Our new president.

Es lo que ocurrió en Rusia durante el año previo a las elecciones de EEUU. El director contaba en el festival que este documental nació cuando un amigo suyo que todavía vive allí le llamó para contarle que la gente había enloquecido con el candidato republicano al que llamaban “nuestro nuevo presidente” - de ahí el título del filme-. La gente hasta se tatuaba su nombre.

Pero, ¿cómo llega un país a esa situación? Usando los medios públicos para vender a Trump como un héroe y a Hillary Clinton como una perturbada. La película recoge una gran cantidad de material de youtubers rusos, pero también de periodistas de los entes públicos del país, especialmente de tres canales, Russia 1, Russia Today y NTV, desde el que el 87% de los ciudadanos ven las noticias. La historia de la maldición de Hillary no es inventada, salió en estos medios en los que se dieron falsos informes médicos sobre la salud de la política.

“Demencia”, “retraso mental”, así hablaban de ella en Rusia. Pero eso no había hecho nada más que empezar. Los supuestos periodistas llegaron a decir en plena campaña por la presidencia, que la administración Clinton “comenzaba su jornada usando drogas” y que habían contratado a un equipo de cocainómanos. Todavía hay más. También dejaron entre ver que había una lista negra, y que si te metías con ellos morías misteriosamente, dejando ver que mataban a sus enemigos.

La lista de locuras que inventaron los medios rusos seguía creciendo, la acusaban de abusos sexuales y de mil crímenes más en una ola de propaganda como no se había visto en mucho tiempo. El director ya se había interesado por el tema cuando rodaba su anterior trabajo -el documental sobre las Pussy Riot A punk prayer-, pero hasta ahora no se había dado cuenta de su alcance.

Queríamos demostrar que es posible hacer un documental sobre las noticias, sin que hubiera una sola verdad en él

Our new president compite en la sección de documentales del festival, y su realizador presentó ante el público la película como “una lobotomía de 78 minutos”. Un trabajo que huye de los bustos parlantes y que opta por los materiales reales que se emitieron en los medios rusos para demostrar que lo de la injerencia rusa tuvo lugar a miles de kilómetros de España. “Queríamos demostrar que es posible hacer un documental sobre las noticias, sin que hubiera una sola verdad en él”, dijo a los medios Pozdorovkin, que se ha convertido en el azote del presidente ruso y de sus políticas antidemocráticas.

El festival, que dedica una sección por completo al género documental, se ha convertido en los últimos años en el descubridor de joyas como Searching for sugar man, que ganó aquí antes de convertirse en un fenómeno de masas, y otras joyas más desconocidas como Rich Hill, que se puede recuperar ahora en el especial '10 días de Sundance' que ofrece el canal de televisión en España.