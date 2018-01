Las películas que no te puedes perder este fin de semana

El rey Midas del cine, Steven Spielberg, se une a Tom Hanks y Meryl Streep en la esperada "Los archivos del Pentágono", en una semana "revolucionaria" con películas como "120 pulsaciones por minuto" o "El joven Karl Marx" y en la que vuelve un icono de los 70, "Mazinger Z".

Spielberg y el Pentágono

La nueva película de Steven Spielberg, "Los archivos del Pentágono" ("The Post"), narra los acontecimientos que tuvieron lugar en 1971, cuando dos de los principales periódicos estadounidenses decidieron abogar por la libertad de expresión y publicar documentos secretos del Pentágono ocultos durante décadas.

Meryl Streep da vida a Katherine Grahan, primera mujer editora del Washington Post, mientras que Tom Hanks interpreta a Ben Bradlee, el director del periódico. A ellos se unen Sarah Paulson, Matthew Rhys, Bob Odenkirk o Jesse Plemons, entre otros.

Juventud y activismo

Desde Francia llega "120 pulsaciones por minuto", la ganadora del Gran Premio del Jurado del pasado Festival de Cannes, en la que Nahuel Pérez Biscayart, interpreta a un incansable joven en la lucha activista contra el SIDA en París, a principios de los 90. La película, seleccionada por Francia para los Oscars, está dirigida por Robin Campillo, autor de "Chicos del este".

Retrato de un revolucionario

Tras el éxito del documental "I am not your negro", Raoul Peck trae la historia de uno de los filósofos modernos más importantes de la historia del siglo XIX en "El joven Karl Marx", un drama revolucionario que profundizará en la amistad entre Karl Marx y Friedrich Engels. Interpretados, respectivamente, por August Diehl y Stefan Konarske, el filme retrata el surgimiento del movimiento obrero y los conflictos políticos que le sucedieron.

Romances y amistad

"Plan de chicas" es una comedia picante en la que cuatro amigas viajan a Nueva Orleans aprovechando que una de ellas va a dar una conferencia sobre su nuevo libro.En el viaje, los lazos de amistad que las unen se estrecharán, pero también surgirán conflictos, amores, bailes y multitud de situaciones cómicas protagonizadas por Regina Hall, Jada Pinkett Smith, Tiffany Haddish y Queen Latifah.

Animación nipona para nostálgicos

"¡Puños Fuera!", el grito de guerra del robot Mazinger Z vuelve, esta vez a la pantalla grande, de la mano de Junji Shimizu, que ha trabajado en series de animación japonesas como "One Piece" o "Yu-Gi-Oh!". La película presentará una de las últimas aventuras del robot, en las que tendrá que detener al malvado Doctor Infierno y salvar a la Tierra de la destrucción.

El regreso de Lucrecia Martel

"Zama" es el regreso de Lucrecia Martel al cine. La película narra la historia de don Diego de Zama, un oficial español del siglo XVII que espera ser reconocido por sus méritos en Buenos Aires. Basada en una novela de Antonio di Benedetto, "Zama", candidata a los Goya como Mejor Película Extranjera, es, según su directora, una cinta de aventuras "donde el propósito es liberarse de uno mismo".

Entre el documental y la ficción

El sevillano Manuel Muñoz Rivas, presenta "El mar nos mira de lejos", una película a medio camino entre el documental y la ficción en la que se muestra la vida de los habitantes de las cabañas de la costa salvaje andaluza, concretamente en la reserva natural del Doñana.

El debut de Juan Carlos Rubio

La cinta española "Las heridas del viento", opera prima de Juan Carlos Rubio, cuenta la historia de David, que tras la muerte de su padre, debe hacerse cargo de su legado. Entre las pertenencias de su padre, David encuentra las cartas de otro hombre y decide entonces ir a visitarlo, para descubrir la verdad.

Comedia romántica para todos

Gael García Bernal protagoniza "Me estás matando, Susana", una comedia en la que Eligio es abandonado repentinamente por su novia Susana sin ninguna explicación.Después de descubrir que Susana se ha ido a la universidad en una pequeña ciudad de los Estados Unidos, Eligio se embarcará en una aventura que le llevará hasta Iowa, donde se enfrentará a multitud de problemas.

Para los más pequeños

"Salvando el reino de Oz", dirigida por el ruso Vladimir Toropchin, es una historia de dibujos animados que actualiza "El maravilloso mago de Oz", cuento infantil escrito por Lyman Frank Baum, en la que la joven Dorothy ayudará a sus amigos El Espantapájaros, El Hombre de Lata y El León a derrotar al malvado Urfin y salvar la tierra de Oz.

Terror sobrenatural

Ganadora del Premio Blood Window Festival de Sitges en 2016, Victor Dryere firma "1974: La posesión de Altair", una cinta de terror sobrenatural en la que una pareja de recién casados desaparece en México de forma repentina a mediados de los años 70.

Europa, el drama

Nacida de un sueño de su director, el debutante Miguel Ángel Perez Blanco, "Europa" es la historia de dos amantes en distintas épocas, sin presente, pasado ni futuro. La experiencia de una juventud que sigue buscando algo que quizás no existe, tal vez nunca estuvo a su disposición, es la idea de la película transgresora, que se aproxima al cine experimental.