Emma Watson se sincera: "He experimentado todos los tipos de acoso sexual"

La actriz británica ha dado un paso adelante y se ha unido a las múltiples denuncias de acoso y abuso sexual que han estallado en el sector del cine tras el escándalo de Harvey Weinstein. La mujer que fue Hermione en la saga Harry Potter es una reconocida activista feminista y con su testimonio pretende seguir subrayando la importancia del movimiento #MeToo.

"Me parece maravilloso lo que está sucediendo porque yo también he experimentado todo los tipos de acoso sexual. Pero creo que para mí, lo más abrumador es saber que mis experiencias no son un caso aislado, ni las experiencias de mis amigas, o las de mis compañeras de trabajo. Se trata de un problema sistemático y estructural, revela en una entrevista a Variety. Cita las estadísticas de Reino Unido, que muestran que un gran número de mujeres entre los 18 y los 24 años ha experimentado algún tipo de acoso sexual en su trabajo".

"Cuando hablas con suficientes mujeres, te das cuenta de lo que han sufrido, y de que la mayoría tiene una historia que contar sobre ello. Ahora estamos destapando esta situación, y solo hemos comenzado a rascar la superficie", apostilla.