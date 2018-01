The New York Times cancela un acto con James Franco tras acusaciones de acoso

El diario The New York Times canceló un acto público previsto para mañana miércoles con el actor y director James Franco, días después de que varias actrices le acusaran en las redes sociales de episodios de acoso sexual. Bajo el nombre TimesTalks, el periódico organiza conversaciones públicas entre periodistas y personalidades de todo tipo de ámbitos. En la web de TimesTalks se publicitó un encuentro protagonizado por James Franco y su hermano Dave, acerca de la película The Disaster Artist (2017), que iba a tener lugar el 10 de enero en el Kaufman Music Center de Nueva York. Sin embargo, la página web de TimesTalks señaló hoy que este acto había sido cancelado, sin ofrecer más detalles al público.

Posteriormente, un portavoz del rotativo indicó que, "dada la controversia que rodea las recientes acusaciones", la organización ya no se siente "cómoda" con el evento. James Franco, director y protagonista de la comedia The Disaster Artist, ganó el pasado domingo el Globo de Oro al mejor actor de una película de comedia y musical.

La gala estuvo marcada por las protestas contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood: los artistas desfilaron de negro en la alfombra roja como denuncia y muchos de ellos llevaban pines con la frase "Time's Up" (Se acabó el tiempo). Durante la ceremonia, varias actrices cargaron en las redes sociales contra la hipocresía de James Franco, por llevar una de esas insignias, ya que aseguraron que fue responsable de episodios de acoso sexual en el pasado.

"Bonito pin, James Franco. ¿Te acuerdas de la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al descubierto en un coche? ¿O de la otra vez en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que ya te hubieran pillado haciendo lo mismo a otra chica diferente de 17 años?", dijo en Twitter la actriz Violet Paley. La artista afirmó hoy que Franco hace un par de semanas se disculpó ante ella y otras chicas por teléfono.

La también intérprete Sarah Tither-Kaplan aseguró en la misma red social que Franco le dijo que su desnudo completo en dos de sus películas "por cien dólares al día no era explotación" porque había firmado un contrato para hacerlo. Tras el escándalo en torno al productor Harvey Weinstein, señalado por decenas de casos de agresión sexual, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas revelaciones del mismo tipo que han salpicado a artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. o Bryan Singer.