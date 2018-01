Las tres mujeres que no vistieron de negro en los Globos de Oro

La gala de los Globos de Oro pasará a la historia. No por la victoria de Tres anuncios en las afueras, o por el de Lady bird, sino porque se convirtió en una lucha por la igualdad de las mujeres y contra el acoso. Apoyadas por el movimiento Time’s up, las actrices alzaron la voz contra sus injusticias y se pusieron de acuerdo para ir de negro como signo de protesta.

Una alfombra negra y reivindicativa en la que tres mujeres se saltaron el luto impuesto: Meher Tatna, Blanca Blanco y Barbara Meier. La presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera, Meher Tatna, lució un vestido rojo y la gente ardió en redes sociales. Tatna tardó poco en explicar el motivo de su elección, y alegó que el rojo en la cultura india equivale al negro, pero para evitar confusiones y mostrar su apoyo a Time's Up, la actriz se puso un pin con el logotipo de la iniciativa en su vestido. Durante su discurso en la gala, la presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera anunció que harían una inversión de 2 millones de euros en becas destinadas a aquellos periodistas que persiguiesen el acoso y los abusos sexuales.

Barbara Meier.

Las otras dos mujeres que optaron por trajes de color son dos desconocidas de Hollywood. No estaban nominadas y tampoco las alumbraron las cámaras, pero han acaparado las noticias por ir a contracorriente. La actriz Blanca Blanco, conocida por sus papeles secundarios en películas de bajo presupuesto o realities, vistió también de rojo y defendió su elección de la siguiente manera: "Llevar rojo no significa que esté en contra del movimiento Time's Up", comentaba en el medio online Refinery29.

La modelo Barbara Meier, por su parte, fue vestida con un estampado floral con tonos pastel. Meier, que fue la ganadora del programa Germany's Next Topmodel en el año 2007, usó su perfil de Instagram para explicar por qué no escogió el luto del resto: "Si queremos que los Globos de Oro representen hoy a las mujeres fuertes que luchan por sus derechos, entonces a mis ojos, es la forma incorrecta de dejar de vestirse y tener la alegría de expresar nuestra personalidad a través de la moda", zanjó.