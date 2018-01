Con los primeros pasos del año dado toca ir haciendo agenda y marcar en rojo los estrenos de las películas más importantes del año. Como siempre, los primeros meses vendrán marcados por los filmes que competirán por los próximos Oscar, mientras que después llegará el turno de los superhéroes, que otra vez monopolizarán la cartelera con un gran número de películas dispuestas a reventar la taquilla.

Entre tanto el cine español intentará sacar cabeza y volver a demostrar que su noviazgo con los espectadores no es algo temporal. Si 2018 funciona sería el quinto curso consecutivo en el que superaría los 100 millones de euros. Una misión para la que hay proyectos y ganas. También el cine de autor buscará hacerse su hueco y colarse entre los espacios que Hollywood les deja, cada vez menos. Estas son las películas más esperadas de 2018.

Las favoritas para los Oscar

En EEUU las películas que quieren optar al Oscar tienen que estrenarse antes de que acabe el año, pero aquí las distribuidoras esperan a los primeros meses del curso siguiente para ir programándoles. Aprovechan los días de frío en los que la gente abarrota las salas y las fechas cercanas a las entregas de premios para promocionarlas con la etiqueta de: “la nominada a tropochocientos Oscar”.

Así nos llegarán en los próximos días Tres anuncios a las afueras (12 de enero), misma fecha en la que llegará El instante más oscuro (12 de enero), una semana más tarde se estrenará Los papeles del pentágono, lo nuevo de Steven Spielberg (19 de enero,) y un poco más tarde el esperado regreso de Paul Thomas Anderson (2 de febrero). La forma del agua, dirigida por Guillermo del Toro y otra de las favoritas, ha reservado su fecha para el 16 de febrero.

Los papeles del pentágono.

Entre tanto nombre consagrado dos joyas que se han colado en la temporada de premios: el drama gay Call me by your name, la película favorita de la crítica, intentará enamorar también al público el 26 de enero, igual que meses más tarde lo hará la joyita indie de Greta Gerwig, Lady Bird (13 de abril).

El monopolio de los superhéroes

Otra vez la pelea Marvel y DC se desarrollará en los cines. El primero en desembarcar será Pantera Negra en su primera película en solitario que llegará el 13 de febrero. Todo para ir calentando el ambiente para la película más esperada del universo Marvel, la primera parte de la tercera reunión de Los Vengadores, que por fin se enfrentarán a Thanos el 27 de abril.

Fox, todavía sin haber pasado a las manos de Disney, tiene pendiente una nueva entrega de X-Men, aunque alejado de sus héroes habituales. Los nuevos mutantes está enfocada como una película de terror y también se estrenará en abril, aunque el más esperado es el regreso del personaje más malhablado de los cómics, Deadpool, que llegará con su secuela el 1 de junio.

DC se tendrá que reponer del batacazo crítico y la taquilla a medio gas de La liga de la justicia con Aquaman. Necesitan una nueva Wonder Woman para levantar una franquicia que da una de cal y otra de arena. El cine español también tendrá su héroe, tendrá la cara de Dani Rovira y una de las fechas más codiciadas del año, el 23 de noviembre, fecha en la que Superlópez aterrizará de la mano de Javier Ruiz Caldera, con guion de Borja Cobeaga y Diego San José.

Dani Rovira es Superlópez.

Hollywood sin capa

Hollywood también estrenará unos cuantos filmes muy esperados estos meses, y no todos son de superhéroes. Algunos si que son continuaciones de sagas muy exitosas. 50 sombras cerrará su trilogía el 9 de febrero, mientras que Star Wars estrenará el spin off de Han Solo el 5 de mayo. Harry Potter vivirá una continuación de Animales Fantásticos el 16 de noviembre y Mary Poppins resucitará en navidades. Hasta los musicales como Mamma Mia tendrán secuela el 20 de julio.

Las obras originales correrán de la mano de Spielberg, que hará doblete en 2018. Su taquillazo será Ready Player One, la adaptación de la novela que estrenará el 28 de marzo. También Clint Eastwood hará acto de presencia, 9 de febrero llega su 15:17 Tren a París. Damien Chazelle se enfrentrará a su confirmación este curso. Tras arrasar con La La Land estrenará (supuestamente a finales de año) su filme sobre Neil Amstrong.

Ready Player One.

Cine español

Tras sumar su cuarto año consecutivo superando los 100 millones de euros en la taquilla, nuestro cine se enfrenta a la misión de hacerlo por quinta vez. Los primeros que tienen oportunidades de arrasar son Santiago Segura -con su primer filme sin Torrente- que estrena Sin rodeos el 23 de febrero y con Maribel Verdú como absoluta protagonista. En marzo Daniel Calparsoro y Fernando León de Aranoa intentarán seducir al público con El aviso y Loving Pablo en las primeras semanas de marzo, y como siempre para los últimos meses se reserva la traca final: La sombra de la ley llegará el 31 de agosto; El reino -lo nuevo de Rodrigo Sorogoyen, a finales de septiembre y con muchas papeletas para ir a San Sebastián-, mientras que Tiempo Después, la esperada comedia de José Luis Cuerda tendrá que esperar al 9 de noviembre. En esas fechas se espera también Yucatán, el regreso de Daniel Monzón tras El niño y otra vez de la mano de Telecinco Cinema.

Aunque no parezcan españolas (por sus directores), también lo son El hombre que mató a Don Quijote, la ansiada adaptación de Terry Gilliam que por fin ha dejado atrás su gafe para ser una realidad, y Todos lo saben, el nuevo filme de dos veces ganador de Oscar Asghar Farhadi, que ha rodado en España y con Penélope Cruz, Javier Bardem, Eduard Fernández y Bárbara Lennie una película que podría ir al Festival de Cannes.

Entre nuestros directores más personales tres citas: La enfermedad del domingo, el regreso a la dirección de Ramón Salazar el 23 de febrero; Petra, de Jaime Rosales, todavía sin fecha confirmada, y Quién te cantará, la esperadísima película de Carlos Vermut tras dejarnos boquiabiertos con Magical Girl.