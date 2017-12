Theresa May quiere un ‘James Bond’ mujer

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se ha unido al clamor popular que quiere heroínas en los papeles tradicionalmente encarnados por hombres. May ha asegurado que está “deseando” ver a Jodie Wittaker como la primera Doctora Who. Aplaudió la decisión de darle el icónico papel a Whittaker y subrayó la importancia de que también la ficción visibilice el “poder femenino”.

“Me gusta ver al Doctor Who en Navidad”, expresó a los periodistas a bordo de su avión RAF Voyager, de camino a Chipre, donde emitiría un discurso festivo ante las tropas. “Es un gran avance para el poder de las chicas que haya una Doctora Who. Y un día debería haber una mujer James Bond”. Se mostró prudente respecto a la pregunta de qué actor le gustaría que asumiese el papel de 0008 después de Daniel Craig. “No sé quién se ha presentado al cásting. Leí el otro día que se hablaba de James Norton como posible James Bond”.