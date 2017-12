Rose McGowan acusa a Meryl Streep de "hipócrita" por "guardar silencio" sobre Weinstein

Meryl Streep emitió hoy un comunicado en el que lamentó que la también actriz Rose McGowan la llamase hipócrita por formar parte de una campaña para denunciar durante los Globos de Oro el machismo que existe en Hollywood. La polémica tiene como telón de fondo al productor Harvey Weinstein, que presuntamente violó a McGowan y cuyos numerosos escándalos sexuales, desvelados en los últimos meses, prendieron la mecha del movimiento "Me too" (yo también) para revelar los recurrentes casos de abusos y agresiones sexuales en el mundo del espectáculo.

La pasada semana circularon informaciones acerca de una presunta protesta que varias actrices estaban organizando para los Globos de Oro, los primeros galardones de la temporada de premios de cine, y a la que supuestamente asistirían con vestidos negros como protesta contra el acoso a las mujeres en Hollywood. La revista People aseguró que Jessica Chastain, Emma Stone y Meryl Streep se encontraban entre las actrices que respaldarían esta acción.

"Desprecio vuestra hipocresía. Quizá deberíais todas vestir Marchesa", señaló en alusión a la firma de moda fundada por Georgina Chapman, exmujer de Weinstein.

McGowan, una de las artistas más involucradas en la lucha contra el machismo en Hollywood, criticó esta medida en un mensaje en Twitter que posteriormente eliminó pero que fue captado por medios estadounidenses: "Actrices como Meryl Streep que felizmente trabajaron con 'el cerdo monstruoso' (en referencia a Weinstein) van a vestir de negro en los Globos de Oro como protesta silenciosa. Vuestro silencio es el problema (...). Desprecio vuestra hipocresía. Quizá deberíais todas vestir Marchesa", señaló en alusión a la firma de moda fundada por Georgina Chapman, exmujer de Weinstein.

La respuesta de Meryl Streep

En un largo comunicado, Streep respondió hoy a estas críticas de McGowan: "Duele ser atacada por Rose McGowan en titulares este fin de semana, pero quiero hacerle saber que no conocía los crímenes de Weinstein, no en los años noventa cuando la atacó ni en las décadas posteriores cuando procedió a atacar a otras", dijo Streep. "No fui deliberadamente silenciosa. No lo sabía. No aprobé tácitamente la violación. No lo sabía. No me gusta que las mujeres jóvenes sean agredidas. No sabía que esto estaba sucediendo", añadió.

La intérprete aseguró que, tras leer los comentarios en su contra y las supuestas falsedades que dijo McGowan sobre ella, le hizo llegar su número de teléfono, pero finalmente no llegaron a hablar para resolver sus diferencias. "Lamento de verdad que me vea como una adversaria porque estamos ambas, juntas con todas las mujeres de nuestro negocio, desafiando el mismo e implacable enemigo: el status quo que ansía volver a los malos y viejos tiempos en los que las mujeres eran usadas, abusadas y se les negaba entrar en los niveles altos y de toma de decisiones de la industria", apuntó.

Tras el escándalo en torno al poderoso productor Harvey Weinstein, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas acusaciones de abuso y acoso sexual que salpican a actores como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Louis C.K. y cineastas como Bryan Singer, Brett Ratner, John Lasseter y James Toback.