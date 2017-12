Dustin Hoffman, acusado de acoso a una menor: "Estoy desnudo, ¿quieres mirar?"

Continúan las acusaciones de acoso y abusos sexual hacia Dustin Hoffman. Cinco mujeres han confesado que fueron víctimas del comportamiento abusivo del oscarizado actor. Una de ellas era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

Cori Thomas, compañera de instituto de Karina Hoffman, hija del actor, ha relatado a Variety que el protagonista de Kramer contra Kramer apareció ante ella desnudo en una habitación de hotel en Nueva York cuando tenía 16 años. Después de pasar la tarde en Manhattan con Karina y Dustin Hoffman, Thomas iba a esperar a que su padre la recogiera del restaurante en el que estaban cuando el actor sugirió que podrían subir al hotel en el que vivía durante su divorcio.

Al llegar a la habitación, el actor sugirió que su hija debía volver a casa porque al día siguiente había clase. "Se fue y me quedé sola con él en el hotel", relata Thomas. Hoffman, que decidió darse una ducha, salió del baño tapado con una toalla que se quitó delante de la menor. "Estaba allí desnudo. Pensaba que había colapsado. Era la primera vez que veía a un hombre desnudo. Estaba avergonzada", recuerda la víctima.

El actor se puso una bata y le pidió a la joven que le masajeara los pies. "No sabía qué hacer en esa circunstancia. No sabía que podía decir que no. Él no paraba de decirme 'Estoy desnudo. ¿Quieres mirar?'", lamenta Thomas, que no contó lo sucedido a su familia ni a la hija del actor.

Por otro lado, una mujer llamada Melissa Kester, ha confesado que Hoffman abusó sexualmente de ella durante la producción de la película Ishtar. Su pareja trabajaba en la banda sonora del filme, y Hoffman la invitó a entrar en la sala de grabación. "Metió sus dedos debajo de mi ropa interior y los introdujo en mi cuerpo", confiesa la víctima.

"Se rió, salí corriendo de allí y me senté a llorar en el baño. Pensé 'Dios mío'. Me sentí como si me hubieran violado. No hubo ninguna advertencia, no sabía que lo haría", lamenta Kester. Una tercera mujer anónima, que también participaba en Ishtar, mantenía relaciones sexuales consensuadas con Hoffman cuando el actor la masturbó sin su permiso en un vagón de tren. "Le dije que había gente cerca. Pero simplemente metió sus dedos dentro de mí y no supe qué hacer. Me sonreía y yo estaba petrificada", afirma la mujer.

Otras acusaciones hacia Hoffman

Otras dos mujeres han narrado en una entrevista a The Hollywood Reporter que también fueron víctimas de acoso sexual por parte del actor. Una de ellas, llamada Carolyn, era una guía turística de Washington a la que Hoffman citó en su habitación de hotel. Cuando la mujer quiso volver a casa, Hoffman la obligó a practicar sexo.

La otra víctima, llamada Pauline, que acompañó al actor a la premiere de El divorcio es cosa de tres, acudió a la casa de Hoffman para "ver el cachorro que había comprado a su hija". Cuando la mujer llegó a la vivienda, descubrió que todo era una mentira y el actor se desnudó y comenzó a masturbarse delante de ella.

Aunque el protagonista de El Graduado no ha respondido a las nuevas acusaciones, su representante ha asegurado en una carta a Variety que se trata de "mentiras difamatorias". Dustin Hoffman fue acusado el pasado mes de noviembre de acoso sexual por otras mujeres, entre las que se encuentra Meryl Streep, la productora de Genius y la escritora Anna Graham Hunter.