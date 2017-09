Banderas: “Votar es importante, pero hay que respetar el Estado de Derecho”

Antonio Banderas tiene un carisma especial, un algo que hace que todo lo que diga o haga caiga en gracia. Uno de esos actores que puede opinar de política o darle un coscorrón al Ministro sin que hordas de gente le critiquen por redes sociales. Lo que dice Banderas va a misa, así que se esperaba con ganas su discurso al recoger el Premio Nacional de Cinematografía.

El actor malagueño, que donará los 30.000 euros del premio a la Escuela de Arte Dramático de su ciudad, ha sacado pecho por el hecho de sentirse español en un discurso que ha venido precedido de las palabras del ministro de Cultura y de Carlos Saura. Ambos han hecho referencia a la bajada del IVA cultural. El político para colgarse la medalla, y el director para decir que muy bien las palabras, pero que lo hagan ya y se dejen de tantos rodeos.

Banderas, que se prepara para interpretar a Pablo Picasso en una serie de televisión y en una película de Saura, ha explicado después que ha querido dejar claro que cree “en ese proyecto que España”. “Yo he crecido en este país y he pasado de ser niño a hombre en esta transición de la que tanto se habla ahora. Se hicieron las cosas muy bien en aquel momento y terminó cno una obra de arte española, que fue la constitución española que se aprobó con el voto de los españoles y se le daba un término jurídico al estado y aprobado por todos los españoles. Naturalmente que he pasado muchas cosas y hay que mirarlas en positivo, como he mirado mi vida, en la que he tenido muchos obstáculos y siempre he intentado mirar en positivo y aprender de la experiencia. No quedarme atascado”, ha manifestado.

El referéndum ilegal en Cataluña del próximo 1 de octubre no ha tardado en salir en la conversación, y Antonio Banderas no ha eludido su opinión al respecto. “Lo de Cataluña se ha convertido en un animal extraño, difícil de observar, parece una película de Berlanga. Votar es uno de los grandes puntos de la democracia, pero no es el único. Está el respeto a la ley, al Estado de Derecho, no es sólo votar, porque se puede plantear votar cosas ridículas como eliminar a los de otra raza, y hay gente que lo llamaría democracia. Votar es muy importante pero no es el único punto la democracia, tiene otras muchas ramas y hay que hacerlo entender porque si no vamos a terminar cazando moscas”, ha opinado el actor posicionándose en contra de la consulta planteada por Puigdemont.

Banderas ha hablado también de los cambios que ha sufrido la industria del cine en los últimos años, en los que las salas están desapareciendo y otras formas de ver películas han aparecido. Por ello ha defendido lugares como Cannes o San Sebastián para reencontrarse con la pantalla grande, pero también cree que hay que adaptarse a los tiempos que vienen. “Es un momento difícil. El 70% de las películas que se ruedan no se ven en cines, aunque se produce más cine que nunca, pero en otros formatos. Mi hija ve una película en el Iphone, yo eso no puedo hacerlo, pero la tecnología ha hecho que las cosas sean más rápidas y eso está afectando”, ha añadido.

También ha querido manifestar su alegría por la esperada bajada del IVA al cine, un detalle que va a “ayudar muchísimo a la industria” y que se merecía el cine español. “Hemos colaborado con la crisis y ya era hora de recibir una palmada en la espalda y un poquito de crema”, ha zanjado. Méndez de Vigo puede respirar tranquilo. Este año, con la bajada del IVA como colchón de seguridad, ha vivido una Premio Nacional tranquilo.