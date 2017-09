Isabel Coixet: “Los que queremos un referéndum legal nos sentimos amenazados”

El 1-O amenaza con engullirlo todo, hasta al cine. El Festival de San Sebastián, que da comienzo esta noche con el estreno de Inmersión, de Wim Wenders, ha dado sus primeros pasos hoy con actividades paralelas como la presentación de la primera parte de Proyecto Tiempo, el nuevo filme promovido por Gas Natural y dirigido por Isabel Coixet. La realizadora ha acudido a la rueda de prensa para hablar de este proyecto, pero ha terminado hablando del desafío independentista.

Ella fue una de las artistas que firmó el manifiesto en contra del referéndum ilegal convocado por Puigdemont, una manifestación que les está costando amenazas y críticas de los nacionalistas catalanes, tal y como ha confirmado Coixet, que aboga por el pacto y el diálogo para solucionar la situación.

“Se tienen que sentar y negociar. No puede ser esta sensación. No es normal esto. Yo he firmado un manifiesto que me pareció razonable, que decía que hay que hacer un referéndum legal, que hay que sentarse, que hay que pactarlo y que no hay que amenazar, ni insultar… no puede ser que los que decimos cosas que a mí me parecen razonables, nos sintamos amenazados, juzgados e insultados constantemente. No puede ser que haya un lugar donde están borrando el nombre de Marsé de los libros. ¿Qué es esto? Cuidado”, ha asegurado Coixet, que siempre ha expresado su rechazo a la independencia de cataluña.

Proyecto Tiempo, su nuevo trabajo antes de que llegue La librería -que inaugurará Seminci-, se enmarca dentro de Cinergia, la iniciativa de Gas Natural que busca difundir la eficiencia energética a través del cine y en el que ya han colaborado realizadores como Santiago Segura o Daniel Sánchez Arévalo.